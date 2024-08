Abstract

Introduction. Sexual violence against adolescents is a global problem that affects young people around the world. The ecological model examines its forms and determining factors through interconnected levels. Aim. Determine the frequency, characteristics and predictors of sexual violence against school-aged adolescents in Peru.



MATERIALS AND METHODS. A cross-sectional study was carried out in which data from the National Social Relations Survey (2019) were analyzed secondary. A stratified probability sample included 1,579 young people aged 12 to 17 years from 93 schools. The questionnaire assessed sexual violence in the family and at school. Models were estimated through logistic regression analysis, calculating the odds ratio (OR).



RESULTS. 18.68% (95%CI: 16.80-20.60) suffered some type of sexual assault. Furthermore, 9.75% (95% CI: 8.28-11.21) reported having been touched on some part of the body and 1.84% (95% CI: 1.17-2.50) reported that they were victims. of rape. Age was identified as a risk factor in the microsystem (OR=1.48) (95% CI: 1.26-1.74), while the age of the first sexual violence acted as a protective factor (OR=0.61 ) (95%CI: 0.54-0.69). Furthermore, in the macrosystem, the perception that violence occurs mainly outside the home increased the risk (OR=2.06) (95%CI: 1.01-4.19).



CONCLUSION. Approximately two in ten respondents reported experiencing some form of sexual violence, with verbal harassment and invasive personal contact being the most common. No level of the ecological model or single factor can fully explain sexual violence against adolescents without considering their ecological interconnectedness.



===





Introducción. La violencia sexual contra los adolescentes es un problema global que afecta a jóvenes de todo el mundo. El modelo ecológico examina sus formas y factores determinantes a través de niveles interconectados. Objetivo. Determinar la frecuencia, las características y los predictores de la violencia sexual contra adolescentes escolarizados en Perú. Materiales y métodos. Se llevó a cabo un estudio transversal en el cual se analizaron de manera secundaria los datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (2019). Una muestra probabilística estratificada incluyó a 1.579 jóvenes de 12 a 17 años de 93 escuelas. Con el cuestionario se evaluó la violencia sexual en la familia y en la escuela. Se estimaron modelos mediante análisis de regresión logística, calculando la razón de momios (odds ratio, OR). Resultados. El 18,68 % (IC95%: 16,80-20,60) sufrió algún tipo de agresión sexual. Además, el 9,75 % (IC95%: 8,28-11,21) informó haber sido tocado en alguna parte del cuerpo y el 1,84 % (IC95%: 1,17-2,50) informó que fue víctima de violación. La edad se identificó como factor de riesgo en el microsistema (OR=1,48) (IC95%: 1,26-1,74), mientras que la edad de la primera violencia sexual actuó como factor protector (OR=0,61) (IC95%: 0,54-0,69). Además, en el macrosistema, la percepción de que la violencia ocurre principalmente fuera del hogar incrementó el riesgo (OR=2,06) (IC95%: 1,01-4,19). Conclusión. Aproximadamente, dos de cada diez encuestados informaron haber experimentado algún tipo de violencia sexual, siendo el acoso verbal y el contacto personal invasivo los más comunes. Ningún nivel del modelo ecológico o factor único puede explicar completamente la violencia sexual contra los adolescentes sin considerar su interconexión ecológica.

Language: es