Abstract

BACKGROUND: Fractures of the knee extensor complex are relatively rare injuries in children. We distinguish between a pure tendon rupture and ruptures with bony avulsions. A mid-substance tear in children is a relatively rare injury, whereas bony avulsions due to skeletal immaturity are seen more often. Sole bony fractures of the patella also only account for a low number of paediatric related fractures. Sleeve fractures are characterized by an avulsion of cartilage and, usually, bone pulled off from the distal patella pole. Avulsion fractures of the tibia tubercle are found in the group of sportive adolescents.



TREATMENT: Especially dislocated fractures should be conveyed to surgical therapy to avoid excessive bone callus. Timely diagnostics and an efficient and consistent treatment are recommended. Deformities and dislocated avulsions will regularly not remodel spontaneously during further growth. Therefore, it is mandatory to reconstruct the articular surface and the knee extensor complex to avoid future complications such as osteoarthritis or elongation of the knee extensors.



===



Hintergrund



Verletzungen des Kniestreckapparates sind selten bei Kindern und Jugendlichen. Differenzieren muss man zwischen den rein intraligamentären und den ansatznahen Verletzungen. Erstere sind eine absolute Rarität, wohingegen die Avulsionsverletzungen aufgrund der Immaturität des kindlichen Skelettes die Mehrheit bilden. Als rein ossäre Verletzung des kindlichen Kniestreckapparates ist die Patellafraktur im Kindesalter eher selten. Bei Avulsionsverletzungen im Bereich der Patella wird regelhaft am unteren Patellapol eine osteochondrale Schuppe aus dem Verbund gerissen. Daneben gibt es den Apophysenausriss der Tuberositas tibiae, der klassischerweise beim sportlich aktiven Adoleszenten auftritt.

Behandlung



Gerade die dislozierte Form sollte operativ versorgt werden, um lokale Irritationen durch überschießende Kallusreaktion vorzubeugen. Entscheidend bei allen Verletzungen des kindlichen Kniestreckapparates im Wachstumsalter sind eine frühe Diagnosestellung und die rasche, adäquate Therapie. Spontane Korrekturen von dislozierten Avulsionsverletzungen sind bei verbliebenem Restwachstum nicht zu erwarten. Es gilt daher eine stufenfreie Wiederherstellung der Gelenkflächen sowie eine stabile Rekonstruktion des Streckapparates zu erreichen, um einer späteren Arthrose oder einer Elongation des Kniestreckapparates vorzubeugen.

Language: de