Abstract

OBJECTIVE: To analyze the epidemiological profiles of children with orthopedic distal humerus fractures.



METHODS: An analytical descriptive study was conducted with a retrospective approach using medical records of 665 orthopedic children who attended the Jesser Amarante Faria Children's Hospital, a reference hospital in the city of Joinville, Santa Catarina, between June 2012 and December 2016.



RESULTS: The results showed a predominance of male patients (64.2%), with a mean age of 7 years, and the age group of 6-10 years being the most frequent with 319 patients (48%). The main mechanism of trauma was fall of height in 59.7% of patients, Gartland type 1 fracture in 57.1%, and absence of vascular injury in 99.7%. Conservative management was implemented in 64.7% (95%) of patients. Absence of neurological lesion (95.6%) and closed lesion (99.4%) were the main epidemiological characteristics of patients in the study. A low complication rate was observed, with reduction losses in 1.7% of patients, followed by infections in 1.1%.



CONCLUSION: We can conclude that the cases studied presented epidemiological characteristics similar to those described in the literature.

Level of evidence IV, Description of a case series, with analysis of results, without a comparative study.



OBJETIVO: Analisar o perfil epidemiológico de pacientes ortopédicos infantis com fratura de úmero distal.

MéTODO: Estudo analítico-descritivo, com abordagem retrospectiva dos prontuários médicos de 665 pacientes ortopédicos infantis, atendidos no Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, referência no município de Joinville (SC), do período de junho de 2012 a dezembro de 2016.

RESULTADOS: Os resultados mostraram um predomínio de pacientes do sexo masculino (64,2%), com idade média de 7 anos, sendo a faixa etária de 6 a 10 anos a mais frequente, com 319 (48%) pacientes. O principal mecanismo do trauma foi por queda da própria altura (59,7%), com Gartland 1 em 57,1% dos casos e ausência de lesão vascular (99,7%). A conduta conservadora foi observada em 64,7% dos pacientes, além de ausência de complicações imediatas (97,1%), complicações tardias (95,3%) e lesão neurológica (95,6%). Lesão fechada (99,4%) foi a principal característica epidemiológica dos pacientes estudados. Uma baixa frequência de complicações foi observada, sendo mais prevalentes as perdas de reduções (1,7%), seguidas de infecções, em 1,1% dos casos.

CONCLUSõES: Os casos estudados apresentaram características epidemiológicas semelhantes àquelas descritas na literatura.

Nível de evidência IV, Descrição de série de casos, com análise de resultados, sem estudo comparativo.



