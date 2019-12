Abstract

Background: Posttraumatic stress disorder (PTSD) involves a complex interaction of biological, psychological, and social factors. Numerous studies have demonstrated genetic variation associated with the development of PTSD, primarily in adults. However, the contribution of low frequency and rare genetic variants to PTSD is unknown to date. Moreover, there is limited work on genetic risk for PTSD in child and adolescent populations. Objective: This preliminary study aimed to identify the low frequency and rare genetic variation that contributes to PTSD using an exome array. Method: This post-disaster, adolescent sample (n = 707, 51% females, M age = 14.54) was assessed for PTSD diagnosis and symptom count following tornado exposure. Results: Gene-based models, covarying for ancestry principal components, age, sex, tornado severity, and previous trauma identified variants in four genes associated with diagnosis and 276 genes associated with symptom count (at p adj <.001). Functional class analyses suggested an association with variants in the nonsense class (nonsynonymous variant that results in truncation of, and usually non-functional, protein) with both outcomes. An exploratory gene network pathway analysis showed a great number of significant genes involved in brain and immune function, illustrating the usefulness of downstream examination of gene-based findings that may point to relevant biological processes. Conclusions: While further investigation in larger samples is warranted, findings align with extant PTSD literature that has identified variants associated with biological conditions such as immune function.



Antecedentes: El Trastorno de estrés postraumático (TEPT) implica una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Numerosos estudios han demostrado la asociación de variación genética con el desarrollo de TEPT, principalmente en adultos. Sin embargo, la contribución de variantes genéticas de baja frecuencia y raras para TEPT es desconocida a la fecha. Más aún, hay limitado trabajo en el riesgo genético para TEPT en poblaciones infantiles y adolescentes.Objetivo: Este estudio preliminar buscó identificar variaciones genéticas de baja frecuencia y raras que contribuyen al TEPT utilizando un arreglo de exomas.Método: La muestra de adolescentes, post-desastre (n=707, 51% mujeres, M edad = 14.54) fue evaluada para el diagnóstico de TEPT y conteo de síntomas luego de la exposición a un tornado.Resultados: Los modelos basados en genes, covariando por componentes ancentrales principales, edad, sexo, severidad del tornado, y trauma previo, identificaron variantes en 4 genes que se asociaron al diagnóstico y 276 genes asociados con el conteo de síntomas (en p adj <.001). Los análisis funcionales de clases sugirieron una asociación con variantes en la clase sin sentido (variante no sinónimo que resulta del truncado la proteína, generalmente no funcional) con ambos resultados. Un análisis exploratorio de vías de redes genéticas mostró un gran número de genes significativos involucrados en la función cerebral e inmune, ilustrando la utilidad de la revisión aguas abajo de los hallazgos basados en genes que podrían apuntar a procesos biológicos relevantes.Conclusiones: A pesar que se requiere mayor investigación en muestras más grandes, los hallazgos se alinean con la literatura en TEPT existente que ha identificado variantes asociadas a condiciones biológicas tales como la función inmune.

背景:创伤后应激障碍(PTSD)涉及生物, 心理和社会因素间复杂的交互作用。大量研究表明,遗传变异与PTSD的发展相关,这一点主要体现在成年人中。但是,低频和罕见的遗传变异对PTSD的贡献迄今尚不清楚。此外,针对儿童和青少年人群PTSD遗传风险的工作还很有限。目标:这项初步研究旨在使用外显子组识别促进PTSD的低频和罕见遗传变异。方法:评估了707名龙卷风灾后青少年(51%为女性,平均年龄为14.54)遭灾后的PTSD诊断及症状计数。结果:在世系主要成分, 年龄, 性别, 龙卷风严重程度及先前创伤方面共变的基因模型,识别出了与诊断相关的4个基因以及与症状计数相关的276个基因上的变异(调整p值 <.001)。功能类别分析表明,这两个结果均与无义类的变异(会导致蛋白质且通常是非功能性蛋白质被截短的非同义变异)相关。探索性基因网络路径分析显示出大量与大脑及免疫功能有关的重要基因,阐明了针对可能指向相关生物过程的基因发现的下游检查的作用。结论:尽管有必要在更大的样本中进行进一步研究,研究结果与现有识别出生物环境(例如免疫功能)相关变异的PTSD文献一致。.

