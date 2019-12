Abstract

OBJECTIVE: To evaluate the social factors associated with tobacco and alcohol consumption in Mexican adolescents from populations under 100 000 inhabitants.



MATERIALS AND METHODS: Cross-sectional study based on the National Health and Nutrition Survey (Ensanut100k). It included adolescents between 10-19 years. Adjusted logistic regression models were estimated, obtaining Odds Ratio (OR) and confidence intervals 95% (CI95%).



RESULTS: Prevalence of tobacco consumption in the last month was 5.5% (10-14 years= 1.0%, 15-19 years= 11.2%); alcohol consumption 9.3%, and excessive alcohol consumption, 2.8%. Associated factors: smoking, sex (male, OR=6.00, CI95%: 2.89-12.46), age (OR=1.73, CI95%: 1.46-2.04), remunerated work (OR=2.87, CI95%: 1.12-7.34), affiliation to health services (OR=0.26, CI95%: 0.08-0.82); alcohol consumption, (male, OR=5.11, CI95%: 2.38-11.00), age (OR=1.70, CI95%: 1.51-1.92), remunerated work (OR=2.51, CI95%: 1.01-6.24).



CONCLUSIONS: To reduce the consumption of alcohol and tobacco in adolescents, comprehensive prevention strategies must be implemented that consider the individual and social context.

Language: es



OBJETIVO: Evaluar los factores sociales asociados con el consumo de tabaco y alcohol en adolescentes mexicanos de poblaciones menores a 100 000 habitantes.

Language: es

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio transversal a partir de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 100k) que se enfocó en adolescentes de entre 10 y 19 años. Se estimaron modelos de regresión logística ajustados y se obtuvieron razones de momios (RM) e intervalos de confianza al 95% (IC95%).

Language: es

RESULTADOS: La prevalencia de consumo de tabaco en el último mes fue de 5.5% (10-14 años=1.0%, 15-19 años= 11.2%); de consumo de alcohol, 9.3%, y de consumo excesivo de alcohol, 2.8%. Factores asociados: consumo de tabaco, sexo (hombre, RM= 6.00; IC95%: 2.89-12.46), edad (RM=1.73; IC95%: 1.46-2.04), trabajo remunerado (RM= 2.87; IC95%: 1.12-7.34) y afiliación a servicios de salud (RM= 0.26; IC95%: 0.08-0.82); consumo de alcohol, (hombre, RM= 5.11; IC95%: 2.38-11.0), edad (RM= 1.70; IC95%: 1.51-1.92) y trabajo remunerado (RM= 2.51; IC95%: 1.01-6.24).

Language: es

CONCLUSIONES: Para reducir el consumo de alcohol y tabaco en adolescentes deben implementarse estrategias de prevención integrales que tomen en cuenta el contexto individual y social.

Language: es