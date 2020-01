Abstract

Long-standing tensions between Protestant and Catholic communities in Northern Ireland have led to high levels of segregation. This article explores the spaces within which residents of north Belfast move within everyday life and the extent to which these are influenced by segregation. We focus in particular on the role that interconnecting tertiary streets have on patterns of mobility. We adapt Grannis's (1998) concept to define T-communities from sets of interconnecting tertiary streets within north Belfast. These are combined with more than 6,000 Global Positioning System (GPS) tracks collected from local residents to assess the amount of time spent within different spaces. Spaces are divided into areas of residents' own community affiliations (in-group), areas not clearly associated with either community (mixed), or areas of opposing community affiliation (out-group). We further differentiate space as being either within a T-community or along a section of main road. Our work extends research on T-communities by expanding their role beyond exploring residential preference, to explore, instead, networks of (dis)connection through which social divisions are expressed via everyday mobility practices. We conclude that residents are significantly less likely to move within mixed and out-group areas and that this is especially true within T-communities. It is also evident that residents are more likely to travel along out-group sections of a main road if they are in a vehicle and that women show no greater likelihood than men to move within out-group space. Evidence from GPS tracks also provides insights into some areas where mixing appears to occur. Key Words: GIS, Northern Ireland, postconflict, segregation, T-communities.



北爱尔兰基督新教与天主教之间的长期冲突导致高度的隔离。本研究探讨北爱尔法斯特居民每日生活中的活动空间, 以及这些空间受到隔离影响的程度。我们特别聚焦相互连结的第三级街道在移动模式上的角色。我们改编格兰尼斯(1998)的概念, 从北贝尔法斯特中一系列互相连结的第三级街道中定义T社群, 并结合搜集自地方居民超过六千个的全球定位系统(GPS)追踪, 评估在不同空间中花费的时间。空间分隔成居民自身社群联系(群体内部)的地区、并非与任一社群清楚联系的地区(混合), 或是对立的社群联系之地区(群体外部)。我们进一步将空间区分为在T社群内部或是沿着主要道路的路段。我们的研究通过将T社群的角色扩张至探讨居住偏好之外, 改为探讨社会分野通过每日移动行为展现的(不)连结网络, 延伸T社群的研究。我们于结论中主张, 居民明显较少在混合地区与群体外部的地区活动, 尤其对T社群而言更是如此。证据同时显示, 居民若乘坐交通工具, 则更可能沿着主要道路的群体外部部分进行移动, 且女性并非较男性而言更可能在群体外部空间中移动。全球定位系统追踪的证据, 同时对混合可能发生的若干地区提出洞见。关键词:地理信息系统, 北爱尔兰, 后冲突, 隔离, T社群。



Las viejas tensiones que reinan entre las comunidades protestantes y católicas de Irlanda del Norte han conducido a altos niveles de segregación. Este artículo explora los espacios dentro de los cuales se mueven los residentes del norte de Belfast en su vida cotidiana y el grado con el que estos son influidos por la segregación. Nos concentramos en particular en el papel que cumplen las calles terciarias en los patrones de movilidad de la gente. Adaptamos el concepto de Grannis (1998) para definir las comunidades T a partir de conjuntos de interconexión de calles terciarias dentro del note de Belfast. Estos a la vez se combinan con más de 6000 rastros del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) tomados de residentes locales para evaluar el tiempo empleado por ellos dentro de diferentes espacios. Los espacios se dividen en áreas de afiliaciones de la propia comunidad de los residentes (dentro del grupo), áreas que no están claramente asociadas con cualquier comunidad (mezcladas), o áreas de afiliaciones comunitarias contrarias (fuera del grupo). Adicionalmente diferenciamos el espacio como asociado dentro de una comunidad T, o a lo largo de una sección de la vía principal. Nuestro trabajo amplía la investigación relacionada con comunidades T al expandir su papel más allá de la preferencia residencial a la exploración de las redes de (des)conexión a través de las cuales se expresan las divisiones sociales por medio de prácticas de movilidad cotidiana. Concluimos que los residentes están significativamente menos inclinados a desplazarse dentro de áreas mezcladas o fuera del grupo, y que esto es especialmente el caso dentro de las comunidades T. Es también evidente que los residentes están más propensos a viajar a lo largo de las secciones fuera del grupo de una vía principal si lo hacen en un vehículo y que las mujeres mostraron una probabilidad no mayor que la de los hombres a desplazarse dentro de espacios catalogados como fuera del grupo. La evidencia de los rastros GPS da también mejores perspectivas dentro de algunas áreas donde parece ocurrir mezcla de comunidades. Palabras clave: comunidades T, Irlanda del Norte, posconflicto, segregación, SIG.

