Abstract

OBJECTIVE:. To determine the frequency of sleepiness and its associated factors in public transportation drivers in Lima metropolitan area.



MATERIALS AND METHODS:. Transversal analytical study carried out on drivers between 18 and 65 years old who work in a public transportation company registered in the Municipality of Lima. Sleepiness was assessed using a version of the Epworth Sleepiness Scale validated in Peru. The variables that could behave as associated factors were obtained by a data collection sheet. Logistic regression was used to estimate the magnitude of the association between sleepiness and variables considered as associated factors.



RESULTS:. Four hundred forty (440) drivers were included, median age was 38.0 years and the majority (99.3%) were males. From the total number of drivers, 17.7% (78) experienced daytime sleepiness. A significant association was found between sleepiness and the 2 x 1 rotation system (p=0.038), and between sleepiness and hours of sleep under seven (p=0.011). Logistic regression analysis showed that drivers with six or fewer hours of sleep were more likely to have daytime sleepiness (OR 1.83, 95% CI: 1.03-3.25).



CONCLUSIONS:. Approximately one out of five drivers experienced daytime sleepiness, which was associated with having six or fewer hours of sleep per day.

Language: es

OBJETIVOS:. Determinar la frecuencia de somnolencia y sus factores asociados en conductores de transporte público de Lima Metropolitana.

Language: es

MATERIALES Y MÉTODOS:. Estudio analítico transversal realizado en conductores de entre 18 y 65 años, que laboren en alguna empresa de transporte público registrada en la Municipalidad de Lima. La somnolencia se evaluó mediante una versión de la Escala de Somnolencia de Epworth validada en Perú. Las variables que se pudieron comportar como factores asociados se obtuvieron mediante una ficha de recolección de datos. Se utilizó la regresión logística para estimar la magnitud de la asociación entre la somnolencia y las variables consideradas como factores asociados.

Language: es

RESULTADOS:. Se incluyeron a 440 conductores, cuya mediana de edad fue 38,0 años y la mayoría (99,3%) fueron varones. Del total de conductores el 17,7% (78) presentaron somnolencia diurna. Se encontró una asociación significativa entre la somnolencia y el sistema de rotación 2 x 1 (p=0,038) y entre la somnolencia y las horas de sueño menores a siete (p=0,011). El análisis de regresión logística demostró que aquellos conductores con seis o menos horas de sueño tienen mayor probabilidad de somnolencia diurna (OR 1,83; IC95%: 1,03-3,25).

Language: es

CONCLUSIONES:. Aproximadamente, uno de cada cinco conductores presentó somnolencia diurna, la cual estuvo asociada con tener seis o menos horas de sueño al día.

Language: es