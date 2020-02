Abstract

INTRODUCTION: Adolescence is one of the stages in life most affected by suicide. In Peru, 22% of suicides occur in people 10 to 19 years old. However, mental health overall and factors associated with suicidal behaviors have not been well studied.



OBJECTIVE: To determine the prevalence of suicidal behaviors (ideation and ideation plus suicidal planning) and associated factors in Peruvian adolescent students.



METHODS: A cross-sectional study analyzing data from the Global School-based Student Health Survey for Peru in 2010 was conducted to measure the prevalence of suicidal behaviors (ideation and ideation plus suicidal planning) and associated factors in Peruvian adolescent students.



RESULTS: Of the 2521 students evaluated, 19.9% (95% CI: 17.8 to 22.2) presented suicidal ideation and 12.7% (95% CI: 11.1 to 14.5) presented suicidal planning in the last 12 months. Females had a higher prevalence of both ideation (27.5%, 95% CI: 24.9 to 30.4) and ideation plus suicidal planning (18.5%, 95% CI: 16.4 to 20.7). Multivariate analysis found that being female, having little parental support, having felt loneliness, having suffered from physical aggression, having been bullied, and alcohol consumption, were associated with ideation and ideation plus suicidal planning in adolescent students.



CONCLUSION: Ideation and ideation plus suicidal planning is a problem in the Peruvian adolescent population and is associated with several factors. Strategies are needed to identify and register suicide in adolescents in Peru and to develop prevention programs.

Language: en



INTRODUCCIóN: La adolescencia es una de las etapas de la vida que presenta mayor cantidad de suicidios. En Perú, 22% de los suicidios ocurren en personas entre 10 y 19 años. Sin embargo, existen pocos estudios en salud mental y sobre los factores asociados con los comportamientos suicidas.



OBJETIVO: Determinar la prevalencia de comportamientos suicidas (ideación e ideación más planificación suicida) y sus factores asociados en adolescentes escolares peruanos.



MéTODOS: Se realizó un estudio transversal que analizó los datos para Perú de la Global School-based Student Health 2010, para medir la prevalencia de comportamientos suicidas (ideación e ideación más planificación) y sus factores asociados en adolescentes peruanos.



RESULTADOS: De los 2521 estudiantes evaluados, el 19,9% (intervalo de confianza 95%: 17,8 a 22,2) presentaron ideación suicida el 12,7% (intervalo de confianza 95%: 11,1 a 14,5) presentaron planificación suicida en los últimos 12 meses. En las mujeres se presentó una mayor prevalencia de ideación (27,5%, intervalo de confianza 95%: 24,9 a 30,4) e ideación más planificación suicida (18,5%, intervalo de confianza 95%: 16,4 a 20,7) en comparación con los hombres. El análisis multivariado encontró que ser mujer, tener poco apoyo o comprensión de los padres, sentirse solo, haber sufrido agresiones físicas, haber sido acosado y el consumo de alcohol se asociaron con la ideación e ideación más la planificación suicida en estudiantes adolescentes.



CONCLUSIóN: La ideación y la ideación más la planificación suicida son un problema en la población adolescente peruana y se vincula con varios factores. Se necesitan estrategias para identificar y registrar el suicidio entre los adolescentes en Perú y para desarrollar programas de prevención.

Language: es