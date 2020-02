Abstract

BACKGROUND: Child survival initiatives historically prioritized efforts to reduce child morbidity and mortality from infectious diseases and maternal conditions. Little attention has been devoted to paediatric injuries in resource-limited settings. This study aimed to evaluate the demographics and outcomes of paediatric injury in a sub-Saharan African country in an effort to improve prevention and treatment.



METHODS: A prospective trauma registry was established at the two university teaching campuses of the University of Rwanda to record systematically patient demographics, prehospital care, initial physiology and patient outcomes from May 2011 to July 2015. Univariable analysis was performed for demographic characteristics, injury mechanisms, geographical location and outcomes. Multivariable analysis was performed for mortality estimates.



RESULTS: Of 11 036 patients in the registry, 3010 (27·3 per cent) were under 18 years of age. Paediatric patients were predominantly boys (69·9 per cent) and the median age was 8 years. The mortality rate was 4·8 per cent. Falls were the most common injury (45·3 per cent), followed by road traffic accidents (30·9 per cent), burns (10·7 per cent) and blunt force/assault (7·5 per cent). Patients treated in the capital city, Kigali, had a higher incidence of head injury (7·6 per cent versus 2·0 per cent in a rural town, P < 0·001; odds ratio (OR) 4·08, 95 per cent c.i. 2·61 to 6·38) and a higher overall injury-related mortality rate (adjusted OR 3·00, 1·50 to 6·01; P = 0·019). Pedestrians had higher overall injury-related mortality compared with other road users (adjusted OR 3·26, 1·37 to 7·73; P = 0·007).



CONCLUSION: Paediatric injury is a significant contributor to morbidity and mortality. Delineating trauma demographics is important when planning resource utilization and capacity-building efforts to address paediatric injury in low-resource settings and identify vulnerable populations.



© 2019 The Authors. BJS Open published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of BJS Society Ltd.

Language: en

ANTECEDENTES: Históricamente, las iniciativas relativas a la supervivencia pediátrica han priorizado los esfuerzos para reducir la morbilidad y la mortalidad debida a enfermedades infecciosas y patología materna. Se ha prestado escasa atención a los traumatismos en pediatría en entornos de recursos limitados. El objetivo de este estudio ha sido evaluar la demografía y los resultados de los traumatismos pediátricos en un país del África subsahariana en un intento para mejorar la prevención y el tratamiento. MÉTODOS: Se estableció un registro prospectivo de traumatismos en dos campus universitarios de Ruanda para recoger sistemáticamente las características demográficas, atención pre-hospitalaria, fisiología inicial y resultados, de mayo de 2011 a julio de 2015. Se efectuó un análisis univariado para los datos demográficos, mecanismos del traumatismo, localización geográfica y resultados. Para las estimaciones de mortalidad se llevó a cabo un análisis multivariable.

Language: es

RESULTADOS: De un total de 11.036 pacientes incluidos en el registro, 3.010 (27,3%) tenían menos de 18 años. Los pacientes pediátricos eran predominantemente varones (69,9%) con una edad media de 8,3 años. Las caídas fueron la causa más frecuente del traumatismo (45,3%) seguidas de los accidentes de tráfico (30,9%), quemaduras (10,7%) y traumatismo cerrado/asalto (7,5%). Los pacientes tratados en la capital presentaban una incidencia más elevada de traumatismos craneales (7,5% versus 2,0%, P < 0,0001, razón de oportunidades, odds ratio, OR 4,08, i.c. del 95% 2,6-6,4) y una mayor mortalidad global relacionada con el traumatismo (P = 0,019, OR ajustado 3,00, i.c. del 95% 1,5-6,0). Los peatones presentaron una mortalidad global relacionada con el traumatismo más alta en comparación con otros usuarios de la carretera (P = 0,0074, OR ajustado 3,26, i.c. del 95% 1,37-7,73). CONCLUSIÓN: Los traumatismos pediátricos contribuyen significativamente a la morbilidad y mortalidad. Delinear la demografía de los traumatismos es importante a la hora de planificar el uso de recursos y el desarrollo de capacidades dirigidas al esfuerzo para abordar los traumatismos pediátricos en entornos de bajos recursos e identificar poblaciones vulnerables.

Language: es