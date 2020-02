Abstract

Fitness to Drive from a Neuropsychological Point of View Abstract. Driving a car is an important issue for many people concerning participation in social and professional life. On the other hand, there is the need of society for a high level of security in road traffic. Neuropsychological deficits as a result of different neurological diseases can affect the fitness to drive for a certain time or permanently. In this article, we first provide a brief description of the legal framework. In the following section we summarize aspects of the driving behavior of different neurological patient groups and give an overview of procedures of neuropsychological examination and evaluation of fitness to drive. Apart from the psychometric methods there will also be a focus on the meaning of compensation and awareness. Finally, various treatment options are presented.

Language: de





Zusammenfassung. Autofahren ist für viele Personen eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Demgegenüber steht das gesellschaftliche Bedürfnis nach einem Strassenverkehr mit hoher Verkehrssicherheit. Neuropsychologische Defizite als Folge unterschiedlicher neurologischer Erkrankungen können die Fahreignung für eine bestimmte Zeit oder auch dauerhaft beeinträchtigen. Im nachfolgenden Artikel wird nach einer kurzen Darstellung der rechtlichen Rahmenbedingungen eine Übersicht über das Fahrverhalten neurologischer Patientengruppen sowie die neuropsychologische Untersuchung und Beurteilung der Fahreignung gegeben. Neben den psychometrischen Verfahren wird dabei auch die Bedeutung von Kompensation und Störungsbewusstsein erläutert. Abschliessend werden verschiedene Behandlungsoptionen dargestellt.

Language: de