Abstract

BACKGROUND: The main objective of the research was to describe the hierarchy of values of drivers, with particular emphasis on the values relevant to road safety - personal safety, social security, humility and adaptation to rules, as well as the relationship between them and the number of accidents and collisions in which drivers participated. The additional goal was to determine the significance of variables (age, sex, seniority in driving, education, staying in a relationship, the number of children) for the hierarchy of drivers' values. MATERIAL AND METHODS: The Portrait Value Questionnaire (PVQ) by Shalom Schwartz, in the Polish adaptation by Cieciuch, was applied. The research was conducted on a group of 704 drivers of both sexes (356 women and 348 men), aged: 18-77 years, of whom 303 people were asked about the number of accidents and collisions in which they had participated or which they had caused.



RESULTS: The drivers that took part in the research valued kindness and safety to a large extent, but the need for self-determination, especially in men and young drivers, prevailed over the value of discipline. The number of accidents and collisions turned out to be important for the valuation of security in the social context, with the observed interdependence being bi-directional. Among the variables controlled for the hierarchy of values, drivers' age and gender of were of particular importance.



CONCLUSIONS: The hierarchy of values of the examined drivers indicates the appreciation for kindness and safety, to a large extent, and the value of discipline (humility and respect for rules), but the need for self-determination (self-management), especially in men and young drivers, was found to prevail. The main limitation of this research was the data collection method based solely on self-reports, as a result of which the obtained results may be burdened with the need to gain social approval. Med Pr. 2020;71(2).



This work is available in Open Access model and licensed under a CC BY-NC 3.0 PL license.

WSTĘP: Celem głównym badań było opisanie hierarchii wartości kierowców ze szczególnym uwzględnieniem wartości istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, czyli bezpieczeństwa osobistego, społecznego oraz pokory i przystosowania do reguł, a także relacji między nimi a liczbą wypadków i kolizji, w których uczestniczyli. Celem dodatkowym było określenie znaczenia zmiennych socjometrycznych (wieku, płci, stażu w kierowaniu pojazdem, wykształcenia, pozostawania w związku, liczby dzieci) dla hierarchii wartości kierowców.

MATERIAŁ I METODY: Zastosowano Portretowy kwestionariusz wartości (Portrait Value Questionnaire) autorstwa Schwartza, w polskiej adaptacji Cieciucha. Badania przeprowadzono w grupie 704 kierowców (356 kobiet i 348 mężczyzn; w wieku 18-77 lat), z których 303 w drugim etapie badań pytano o liczbę wypadków oraz kolizji, w których brali udział lub które spowodowali.

WYNIKI: Badani kierowcy w znacznym stopniu cenili życzliwość i bezpieczeństwo, nad wartością dyscypliny przeważała jednak potrzeba samostanowienia, zwłaszcza u mężczyzn i młodych kierowców. Liczba wypadków i kolizji okazała się istotna dla wartościowania bezpieczeństwa w kontekście społecznym, przy czym obserwowana współzależność mogła być dwukierunkowa. Spośród zmiennych kontrolowanych dla hierarchii wartości szczególne znaczenie miały wiek i płeć kierowców.

WNIOSKI: Hierarchia wartości badanych kierowców wskazuje na cenienie w znacznym stopniu życzliwości i bezpieczeństwa, nad wartością dyscypliny (pokora, poszanowanie reguł) przeważa jednak potrzeba samostanowienia (kierowanie sobą w działaniu), zwłaszcza u mężczyzn i młodych kierowców. Głównym ograniczeniem badań był sposób gromadzenia danych wyłącznie na podstawie samoopisu - z tego powodu uzyskane wyniki mogą być obciążone potrzebą aprobaty społecznej. Med. Pr. 2020;71(2).

