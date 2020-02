Abstract

Suicide is a common cause of death in Switzerland. It often occurs during a period of crisis marked by a disruption of the subject's intrapsychic, interpersonal or social balance. The management of this crisis is crucial and essentially psychotherapeutic. Drug therapy may be necessary for the management of acute symptoms or for the prevention of long-term suicidal risk. Benzodiazepines and atypical antipsychotics are often used for acute symptoms such as anxiety or sleep disorders while other molecules are recognized in reducing long-term suicidal risk. Some disorders, such as borderline personality disorder, account for more frequent suicidal behaviors. The pharmacological management of these specific situations is discussed.

Le suicide est une cause de mortalité fréquente en Suisse. Il survient souvent durant une période de crise marquée par une perturbation de l'équilibre intrapsychique, interpersonnel ou social du sujet. La prise en charge de cette crise est cruciale et essentiellement psychothérapeutique. Un traitement médicamenteux peut s'avérer nécessaire pour la gestion des symptômes aigus ou la prévention du risque suicidaire à long terme. Les benzodiazépines et les antipsychotiques atypiques sont souvent utilisés pour les symptômes aigus comme l'anxiété ou les troubles du sommeil. D'autres molécules sont reconnues dans la diminution du risque suicidaire à long terme. Certains troubles, comme le trouble borderline, rendent compte de comportements suicidaires plus fréquents. La prise en charge pharmacologique de ces situations spécifiques est discutée.

