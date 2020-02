Abstract

Scarce qualitative literature has focused on understanding the perspective of parents of adolescents involved in crime, and no prior literature has examined how the status of being a parent of an adolescent who is involved in delinquency intersects with being an immigrant parent. The current phenomenological study examined, through the eyes of immigrant parents, how they comprehend their children's involvement in delinquent behavior. This study examined in-depth semistructured interviews conducted with fourteen immigrant parents (10 mothers and 4 fathers) from the former Soviet Union in Israel of children treated in rehabilitation facilities for delinquent youth. Data analysis revealed a gradual decline in children's behavior ascribed to the developmental stage of adolescence, the pressures of immigration, and cultural conflict. These three factors are interwoven together to create a fabric within which they see their children turning to crime. Parents' gradual loss of control is balanced by attempts to idealize the parent-child relationship and to minimize the severity of the offenses committed. They describe various differing and even contradictory experiences of themselves as parents and their struggles to piece together incohesive, alternating experiences of themselves as parents. Despite the critical role they can play in their children's rehabilitation, as well as the distress that they themselves experience, parents of children involved in delinquent behavior have often been ignored in research. Acknowledging parents' perspectives and experiences can allow development of appropriate therapeutic strategies to support them and maximize their abilities to support their children.



© 2020 Family Process Institute.

Language: en



Existe escasa bibliografía cualitativa centrada en comprender la perspectiva de los padres de adolescentes implicados en la delincuencia, y no existe bibliografía anterior que haya analizado cómo la situación de ser padre de un adolescente que está implicado en la delincuencia se conjuga con ser padre inmigrante. El presente estudio fenomenológico analizó, desde la óptica de padres inmigrantes, cómo ellos entienden la participación de sus hijos en conductas delictivas. Para ello, analizó entrevistas semiestructuradas detalladas realizadas con catorce padres inmigrantes (10 madres y 4 padres) de la antigua Unión Soviética en Israel de niños tratados en centros de rehabilitación para jóvenes delincuentes. Los análisis de datos revelaron una reducción gradual de la conducta de los niños atribuida a la etapa del desarrollo de la adolescencia, las presiones de la inmigración y el conflicto cultural. Estos tres factores se entrelazan para crear un tejido dentro del cual ellos ven a sus hijos recurriendo a la delincuencia. La pérdida de control gradual de los padres está equilibrada por intentos de idealizar la relación entre padres e hijos y de disminuir la gravedad de los delitos cometidos. Ellos describen varias experiencias diversas e incluso contradictorias de sí mismos como padres y sus luchas para armar experiencias incoherentes y alternadas de sí mismos como padres. A pesar del papel fundamental que pueden desempeñar en la rehabilitación de sus hijos, así como del distrés que ellos mismos sufren, los padres de niños implicados en conductas delictivas han sido ignorados con frecuencia en las investigaciones. El reconocimiento de las experiencias y los puntos de vista de los padres puede permitir el desarrollo de estrategias terapéuticas adecuadas que los apoyen y maximizar sus habilidades para que ayuden a sus hijos.





很少有质性研究类的文献专注于理解涉足犯罪的青少年子女其父母方面的观点。以往的文献中也没有针对既作为参与犯罪的青少年其父母的这种身份,同时又作为移民,这两者之间有何交互关系。本论文是一项现象学研究,通过移民父母的视角,考察这些家长如何理解他们的孩子参与犯罪的行为。该研究调查了14名以色列父母(10位母亲和4名父亲),他们是来自前苏联的移民,其子女在专为青少年犯而设的康复设施中接受治疗。论文研究对象是家长们接受的深度的、半结构化访谈。数据分析显示,孩子行为逐渐趋向不良归因于青春期的发展阶段、移民的压力和文化冲突。家长在这三个因素交织在一起而创造出的一种结构中看到自己的孩子转向犯罪。父母逐渐失去对孩子的控制,试图通过将亲子关系改善到理想化并尽量减少罪行的严重程度来平衡。本研究描述了作为父母这个角色其自身的各种不同甚至矛盾的经历,以及他们身为父母努力地把不和谐,不稳定的情况理顺的经历。尽管家长们在孩子的康复中可以发挥关键性作用,以及他们也有自己所经受的痛苦,但这些参与犯罪行为的孩子的家长们常常不被关注。认识到孩子父母的视角和他们的体验可以有助于制定适当的治疗策略来支持他们,并最大限度地发挥他们支持子女的能力。.