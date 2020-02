Abstract

So far, there is no German instrument for determining occupational stress in members of volunteer firefighting (MVF). The aim of the present study was to evaluate the Sources of Occupational Stress in Firefighters & Paramedics (SOOS-11). MVF were interviewed in cooperation with the fire department accident fund of Lower Saxony at three different measurement times (MT). The first MT was a questionnaire survey (November 2016-February 2017) which contained various self-assessment questionnaires (N=475). At the second MT (May 2017-November 2017) N = 117 MVF (n=55 from the first MT) participated in an interview that contained the modules of the structural clinical interview for DSM-IV (SKID-I; Wittchen, Wunderlich, Gruschwitz & Zaudig, 1997) for diagnosing a depression and posttraumatic stress disorder. During the course of the third MT (November 2017-May 2018) a part of the second sample (n=58) answered various assessment questionnaires again. It was possible to estimate satisfactory values for the internal consistence of the SOOS-11 (α=0.73-0.76). The 6-month-test-retest-reliability was r=0.60. An explorative as well as a confirmatory factor analysis suggested an adequate model-fit for a one-factorial and a 2-factorial structure of the questionnaire. High significant correlations were found between the manifestations of the well-being, the organizational climate and the SOOS-11. Therefore, the SOOS-11 represents a good possibility for measuring occupational stress in MVF. The questionnaire should be tested with a further sample, for example members of the professional fire brigade.



Language: de





Bislang existiert kein deutschsprachiges Instrument zur Ermittlung von einsatzbezogener Belastung bei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr (MFF). Das Ziel der vorliegenden Studie war die Evaluation des Sources of Occupational Stress in Firefighters & Paramedics (SOOS-11). In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen wurden MFF zu 3 verschiedenen Messzeitpunkten (MZP) befragt. Beim ersten MZP (November 2016-Februar 2017) handelte es sich um eine Fragebogenerhebung, die diverse Selbstbeurteilungsinstrumente umfasste (N=475). Am zweiten MZP (Mai 2017 - November 2017) nahmen N = 117 MFF (davon n=55 vom ersten MZP) an einem Interview teil, das die Module des Strukturierten Klinischen Interviews für DSM-IV (SKID-I; Wittchen, Wunderlich, Gruschwitz & Zaudig, 1997) zur Erfassung einer Depression und Posttraumatischen Belastungsstörung beinhaltete. Im Zuge des dritten MZP (November 2017-Mai 2018) wurden von einer Teilstichprobe des zweiten MZP (n=58) verschiedene Selbstbeurteilungsinstrumente erneut beantwortet. Es konnten für den SOOS-11 zufriedenstellende Werte zur Internen Konsistenz (α=0,73-0,76) geschätzt werden. Die 6-Monats-Test-Retest-Reliabilität betrug r=0,60. Eine exploratorische sowie eine konfirmatorische Faktorenanalyse ergaben für eine ein - und auch eine 2-faktorielle Struktur des Fragebogens einen adäquaten Modell-Fit. Hoch signifikante Korrelationen ergaben sich zwischen der Ausprägung des Wohlbefindens, dem Organisationsklima und dem SOOS-11. Somit stellt der SOOS-11 eine gute Möglichkeit dar, einsatzbezogene Belastung von MFF zu messen. Der Fragebogen sollte noch an einer weiteren Stichprobe, wie bspw. der Berufsfeuerwehr, erprobt werden.

Language: de