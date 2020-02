Abstract

OBJECTIVE:



analyze the relationship between the perception of risk and the behavior of driving under the influence of alcohol or marijuana or getting into a vehicle driven by someone under the effects of these substances in order to identify risk factors and protective factors.



Method:



multicenter study cross sectional survey with students from a University in Colombia (n = 493) completed a survey prepared during the International Program of Training in Research for Health Professionals and Related Areas to Study the Drug Phenomenon in Latin America and the Caribbean.



Results:



an inverse relationship was observed between each of the three levels of risk perception: detection (p<.001), punishment (p<.05) and harm (p<.001), and driving behaviors with alcohol. This same type of relationship is observed with marijuana in terms of perceived risk of being involved in an accident (p<.05). However, regarding to marijuana, there is not enough evidence of an association with the perceived risk of being arrested or punished. The results show that there is an inverse relationship between what the students' relatives and friends think and do and the perception of risk of being arrested (p<.001), punished (p<.001) or of being involved in an accident (p<.001) for driving under the influence of alcohol and marijuana at the same time.



Conclusion:



the results suggest that there are risk factors and protective factors that can be intervened to prevent injuries or fatal events associated with driving under the influence of alcohol or marijuana.



DESCRIPTORS Car driving; Traffic accidents; Ethanol; Cannabis; Risks assumption; Cannabis impaired driving



RESUMO



Objetivo:



analisar a relação entre a percepção de risco e o comportamento na direção sob os efeitos do álcool ou da maconha, ou subir em um veículo dirigido por alguém sob os efeitos dessas substâncias, com o objetivo de identificar fatores de risco e fatores de proteção.



Método:



estudo multicéntrico cross seccional survey com estudantes de uma Universidade na Colômbia (n=493) que participaram de uma pesquisa elaborada durante o Programa Internacional de Treinamento em Pesquisa para Profissionais da Saúde e Áreas Afins para Estudar o Fenômeno de Drogas na América Latina e no Caribe.



Resultados:



observou-se relação inversa entre cada um dos três níveis de percepção de risco: detecção (p<0,001), punição (p<0,05) e danos (p<0,001), e os comportamentos na direção com álcool. Esse mesmo tipo de relação pôde ser observado com a maconha em termos de risco percebido de estar envolvido em um acidente (p<0,05). Porém, em relação à maconha, não há evidências suficientes de associação com o risco percebido de ser preso ou punido. Os resultados mostram que existe uma relação inversa entre o que pensam e fazem os parentes e amigos dos estudantes e a percepção de risco de serem presos (p<0,001), punidos (p<0,001) ou de estarem envolvidos em um acidente (p<0,001) por dirigirem sob os efeitos do álcool e da maconha ao mesmo tempo.



Conclusão:



os resultados sugerem que existem fatores de risco e fatores de proteção que podem ser intervencionados para evitar lesões ou eventos fatais associados à condução sob a influência do álcool ou da maconha.



DESCRITORES Direção de veículo; Acidentes de trânsito; Etanol; Cannabis; Tomada de riscos



RESUMEN



Objetivo:



analizar la relación entre la percepción de riesgo y el comportamiento de conducir bajo los efectos del alcohol o marihuana o subirse a un vehículo conducido por alguien bajo los efectos de estas sustancias con el fin de identificar factores de riesgo y factores protectores.



Método:



estudio multicentrico cross seccional survey con estudiantes de una Universidad en Colombia (n=493) diligenciaron una encuesta elaborada durante el Programa Internacional de Capacitación en Investigación para Profesionales de la Salud y Áreas Relacionadas para Estudiar el Fenómeno de las Drogas en América Latina y El Caribe.



Resultados:



se observó una relación inversa entre cada uno de los tres niveles de percepción de riesgo: detección (p<.001), sanción (p<.05) y daño (p<.001), y los comportamientos de conducción con alcohol. Este mismo tipo de relación se observa con marihuana en términos de percepción de riesgo de verse involucrado en un accidente (p<.05). Sin embargo, con respecto a la marihuana, no existe suficiente evidencia de una asociación con la percepción de riesgo de ser detenido o sancionado. Los resultados muestran que existe una relación inversa entre lo que piensan y hacen los familiares y amigos de los estudiantes y la percepción de riesgo de ser detenido (p<.001), sancionado (p<.001) o de verse involucrado en un accidente (p<.001) por conducir bajo los efectos de alcohol y marihuana al mismo tiempo.



Conclusión:



los resultados sugieren que existen factores de riesgo y factores protectores que pueden ser intervenidos para prevenir lesiones o hechos fatales asociados a la conducción bajo los efectos de alcohol o marihuana.



DESCRIPTORES Conducción de automóvil; Accidentes de tránsito; Etanol; Cannabis; Asunción de riesgos

Language: en