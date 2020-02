Abstract

Background: Two aetiology models for dissociative identity disorder (DID) have been proposed, namely a childhood Trauma Model and an iatrogenic or Fantasy model. A recent study indicated that sleep disturbances underlie dissociative symptomatology. Objective: Our current study aims to test whether this finding can be replicated in an independent sample and to investigate if this finding still holds after correcting for childhood and adult traumatization. An experimental working memory task is included to investigate how sleep disturbance, traumatization, dissociation, and fantasy proneness impact cognitive functioning. Methods: Three groups of participants were included - individuals with DID, individuals with post-traumatic stress disorder (PTSD), and matched healthy controls. Sleep disturbances were measured and compared between the groups along with measures of childhood and adult traumatization, psychoform and somatoform [psychological and somatic] dissociative symptoms, and fantasy proneness. Cognitive capacity was assessed using a working memory task. Results: When controlled for traumatic experiences, sleep disturbances did not predict dissociative symptoms. When controlled for sleep disturbance and fantasy proneness, childhood traumatization did predict dissociative symptoms. Psychoform dissociative symptoms correlated with traumatic experiences more than with fantasy proneness. Working memory performance was similar among the participating groups. Propensity to fantasy did not discriminate individuals with DID and PTSD, and was a weak predictor of dissociative symptoms. Conclusion: Whereas DID and PTSD are associated with sleep disturbances, these features do not statistically predict dissociative symptoms in these disorders when traumatic experiences are taken into account. Fantasy proneness is not excessive in DID and PTSD. Hence, we found no evidence that sleep disturbances, propensity to fantasy and abnormal working memory capacity explain dissociative symptoms in DID and PTSD. In sum, the relationship between sleep and dissociative symptoms disappeared when potentially traumatizing events were controlled for.



© 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Language: en

Antecedentes: Se han propuesto dos modelos etiológicos para el trastorno de identidad disociativo (TID), a sabre, un modelo de trauma infantil y un modelo iatrogénico o de fantasía. Un estudio reciente indicó que las alteraciones del sueño subyacen en la sintomatología disociativaObjetivo: Nuestro actual estudio tiene como objetivo evaluar si este hallazgo se puede replicar en una muestra independiente e investigar si este hallazgo aún se mantiene después de corregir la traumatización en niños y adultos. Se incluye una tarea experimental de memoria de trabajo para investigar cómo la alteración del sueño, la traumatización, la disociación y la propensión a la fantasía afectan el funcionamiento cognitivo.Métodos: Se incluyeron tres grupos de participantes: individuos con TID, individuos con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y controles sanos pareados. Las alteraciones del sueño se midieron y compararon entre los grupos junto con medidas de traumatización infantil y adulta, síntomas disociativos psicomorfos y somatomorfos [psicológicos y somáticos] y propensión a la fantasía. La capacidad cognitiva se evaluó mediante una tarea de memoria de trabajoResultados: Cuando se controlaron las experiencias traumáticas, los trastornos del sueño no predijeron síntomas disociativos. Cuando se controlaron las alteraciones del sueño y la propensión a la fantasía, la traumatización infantil predijo los síntomas disociativos. Los síntomas disociativos psicomorfos se correlacionan más con las experiencias traumáticas que con la propensión a la fantasía. El rendimiento de la memoria de trabajo fue similar entre los grupos participantes. La propensión a la fantasía no discriminaba a los individuos con TID y TEPT, y era un predictor débil de síntomas disociativosConclusión: Mientras que el TID y el TEPT están asociados con trastornos del sueño, estas características no predicen estadísticamente los síntomas disociativos en estos trastornos cuando se tienen en cuenta las experiencias traumáticas. La propensión a la fantasía no es excesiva en DID y PTSD. Por lo tanto, no encontramos evidencia de que los trastornos del sueño, la propensión a la fantasía y la capacidad anormal de la memoria de trabajo expliquen los síntomas disociativos en el TID y el TEPT. En resumen, la relación entre el sueño y los síntomas disociativos desapareció cuando se controlaron los eventos potencialmente traumáticos.

Language: es

背景:两种分离性身份障碍(DID)的病因模型已被提出,即童年创伤模型和医源性或幻想模型。最近的一项研究表明,睡眠障碍是分离症状的基础。目标:我们当前的研究旨在考查该发现是否可以在独立样本中复制,并研究在校正儿童和成人创伤后是否仍然成立。实验性的工作记忆任务被纳入,以研究睡眠障碍、创伤、分离和幻想倾向如何影响认知功能。方法:纳入三组参与者----患有DID的个体,患有创伤后应激障碍(PTSD)的个体以及匹配的健康对照组。测量并比较组间的睡眠障碍,以及童年和成人期创伤、心理形式和躯体形式(心理和躯体)的分离症状及幻想倾向。使用工作记忆任务评估认知能力。结果:当控制创伤经历时,睡眠障碍并不能预测分离症状。当控制睡眠障碍和幻想倾向时,童年创伤确实可以预测分离症状。心理形式的分离症状与创伤经历的相关性大于与幻想倾向的相关性。各参与组的工作记忆表现相似。幻想倾向并不能区分DID和PTSD组个体,并且是分离症状的弱预测因子。结论:尽管DID和PTSD与睡眠障碍有关,但当考虑了创伤经历时,这些特征在统计学上无法预测这些障碍的分离症状。在DID和PTSD中,幻想倾向并不过度。因此,我们没有发现证据表明睡眠障碍、幻想倾向和异常的工作记忆能力可以解释DID和PTSD中的分离症状。总之,控制了潜在的创伤事件后,睡眠与分离症状之间的关系就消失了。.

Language: zh