Abstract

OBJECTIVE: To investigate the existence of a causal association between orthopedic treatment and the occurrence of in hospital death.



METHODS: 338 patients with proximal femoral fracture were evaluated, of whom 27 faced in hospital death. Patients who faced in hospital death (case group) were compared to patients who did not (control group) regarding exposure to risk factors prior to injury and factors related to orthopedic treatment.



RESULTS: The factors related to higher in hospital mortality rate were: male sex (case group: 52%, control: 26%; p = 0.005), lower Parker's score (case group: 5.0 points, control: 6.2; p = 0.048), delirium on admission (case group: 26%, control: 10%; p = 0.011); delirium developed during hospitalization (case group: 77%, control: 35%; p <0.001), and time until surgery (13.3 days, 9.1; p = 0.049).



CONCLUSION: The in hospital mortality rate of patients with proximal femoral fracture was 8%, and the main associated risk factors were male sex, reduced Parker's score, delirium diagnosed on hospital admission or developed during hospitalization, and time until surgery.

Level of Evidence III, Case control study.



Language: en

OBJETIVO: Pesquisar a existência de associação causal entre fatores do tratamento ortopédico e a ocorrência de morte intra-hospitalar.

Language: pt

MéTODOS: Foram avaliados 338 pacientes com fratura proximal do fêmur, dos quais 27 apresentaram óbito intra-hospitalar. Compararam-se pacientes que apresentaram óbito intra-hospitalar (grupo caso) com pacientes que não apresentaram óbito hospitalar (grupo controle) quanto à exposição a fatores de risco prévios à lesão e fatores relacionados ao tratamento ortopédico.

Language: pt

RESULTADOS: Os fatores relacionados a uma maior taxa de mortalidade intra-hospitalar foram: gênero masculino (grupo caso: 52%; controle: 26%; p = 0,005), menor escore de Parker (grupo caso: 5,0 pontos; controle: 6,2 pontos; p = 0,048), delirium na admissão (grupo caso: 26%; controle: 10%; p = 0,011); delirium desenvolvido durante a internação (grupo caso: 77%; controle: 35%; p < 0,001), e tempo até a cirurgia (13,3 dias vs. 9,1 dias; p = 0,049).

Language: pt

CONCLUSãO: No presente estudo, a taxa de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com fratura proximal do fêmur foi de 8%, e os principais fatores de risco associados a esse desfecho foram o gênero masculino, escore de Parker reduzido, delirium diagnosticado na admissão hospitalar ou desenvolvido durante a internação, e tempo até a cirurgia. Nível de Evidência III, Estudo caso controle.

Language: pt