Abstract

Emotional dependence is defined as an excessive need for affection by the couple. The aim of this study was to analyze the relation between self-esteem, emotional dependence and psychological abuse, to analyze the mediating role of emotional dependence between selfesteem and psychological abuse, as well as differences in emotional dependence as a function of gender and sexual orientation. The sample comprised 550 young Spanish participants (462 women and 88 men; 498 heterosexual and 52 homosexual) aged between 18 and 29 years old (M = 21.16, SD = 2.41).



RESULTS showed no difference in emotional dependence between women and men, and heterosexuals and homosexuals. Emotional dependence was found to totally mediate the relationship between self-esteem and received psychological abuse (humiliation and control), between self-esteem and exercised psychological abuse (humiliation and control), and to partially mediate the relationship between self-esteem and exercised psychological abuse (social isolation). These results may provide new keys to the incorporation of emotional dependence in psychological abuse prevention programs.





La dependencia emocional se define como la necesidad afectiva extrema que una persona siente hacia su pareja y que en ocasiones puede estar relacionada con la violencia. Por ello, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre la autoestima, la dependencia emocional y la violencia psicológica recibida y ejercida, así como, estudiar el papel mediador de la dependencia emocional entre la autoestima y la violencia psicológica. Asimismo, se evaluarán las diferencias en dependencia emocional en función del género y la orientación sexual. La muestra está integrada por 550 jóvenes españoles (462 mujeres y 88 hombres; 498 heterosexuales y 52 homosexuales) con un rango de edad de entre 18 y 29 años (M = 21.16; DT = 2.41). Los resultados indican que no hay diferencias en dependencia emocional entre mujeres y hombres ni entre heterosexuales y homosexuales. Se ha hallado que la dependencia emocional media totalmente la relación ente la autoestima y la violencia psicológica-humillación recibida y ejercida y la violencia psicológica- control recibida y ejercida, y media parcialmente la relación entre la autoestima y la violencia psicológica-social ejercida. Estos resultados podrían resultar de interés para incluir la dependencia emocional en el trabajo con violencia psicológica en la pareja.

