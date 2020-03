Abstract

Multiple Substance Abuse as a Form of High Risk Behavior in Adolescence We identify multiple substance abuse as a form of high risk behavior in adolescence based on a sample of in-patient adolescents. 43 adolescents were treated for substance abuse over the course of 20 months. 70 % reported the use of three or more different drugs, with an average of 5,35 consumed substances. The most commonly abused substance was cannabis, followed by synthetic drugs such as cocaine or ecstasy. We observed a high rate of non-suicidal self-injury as a comorbidity of multiple substance abuse in our sample. 73,3 % of adolescents with high risk, multiple substance abuse fulfilled diagnostic criteria for non-suicidal self-injury.

Language: de

Zusammenfassung Anhand einer Stichprobe stationär behandelter Jugendlicher wird das Muster des multiplen Substanzmissbrauchs als Variante von Hochrisikoverhalten im Jugendalter identifiziert. In einem Zeitraum von 20 Monaten wurden 43 Jugendliche stationär behandelt, von denen 70 % den regelmäßigen Konsum von drei oder mehr Substanzen angaben. In dieser Untergruppe wurden im Durchschnitt 5,35 Substanzen konsumiert - als Leitsubstanz konnte Cannabis identifiziert werden, gefolgt von synthetischen Partydrogen wie Kokain und Ecstasy. Als Komorbidität des schädlichen multiplen Substanzkonsums wurden häufig nicht-suizidale Selbstverletzungen beobachtet. 73,3 % der Jugendlichen mit Abhängigkeitssyndrom oder schädlichem Gebrauch multipler Substanzen erfüllten die Diagnosekriterien der nicht-suizidalen Selbstverletzung.

Language: de