This report summarises some of the crucial and critical aspects on the enforcement of the Italian regulations on port and maritime work and fishing, following the activity of the Interregional Coordination Working Group on OHS in Ports and Ships from September 2017 until September 2019. The discussions have been organised in fine main topics. First of all, the complex relationships between the different Institution and Social Partners dealing with the subject at local and national level. Some specific topics are then analysed in depth: the limits of regulations on health surveillance for maritime workers; the difficult management of work interference during loading and unloading ships, the transport of dangerous chemicals and the port road and rail safety; the critical aspects of the enforcement of precautions for hot work in ship repair and asbestos removal. Finally, we describe a complex national training on the field project, organized for the inspectors by the Working Group on OHS in Loading and Unloading ships, Shipyards and Ship Repair, Fishing work.



