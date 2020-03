Abstract

The article analyzes the meanings assigned by teenagers with disabilities to experiences participating in group sports. The qualitative study, based on comprehensive critical analysis, drew on semi-structured interviews with teens with physical disability. The results of the analysis pointed to three thematic lines: (1) the body, (2) sociability and group interactions, and (3) interactions outside the group. The sports setting features groups as a space for sociability, evoking autonomy, self-esteem, and performance. Reconfiguration of the body with disability approached the able-bodied ideal of the able body, which also shaped the challenges in interactions outside the group. In conclusion, the meanings legitimize hegemonic models of masculinity and femininity, and the able-bodied ideal was mobilized as a common system for relevance among teenagers with physical disability that practice sports.

O artigo analisa os sentidos atribuídos por adolescentes com deficiência às experiências de participação em grupos em contextos esportivos. O estudo qualitativo, fundamentado na análise compreensiva crítica, teve entrevistas semiestruturadas com adolescentes com deficiência física como acervo. Como resultados da análise, configuraram-se três eixos temáticos: (1) o corpo, (2) a sociabilidade e interações no grupo, e (3) as interações fora do grupo. No contexto do esporte, destacam-se os grupos como espaço de sociabilidade evocando autonomia, autoestima e desempenho. A reconfiguração do corpo com deficiência aproximou-se de um ideal capacitista capaz de configurar os desafios nas interações fora do grupo. Conclui-se que os sentidos legitimam modelos hegemônicos de masculinidade e feminilidade e que o capacitismo foi acionado como sistema comum de relevância entre os adolescentes com deficiência física que praticam esportes.

El artículo analiza los sentidos atribuidos por adolescentes con discapacidad respecto a sus experiencias participativas en grupos dentro de contextos deportivos. Se trata de un estudio cualitativo, fundamentado en un análisis comprensivo crítico, que recabó entrevistas semiestructuradas de adolescentes con discapacidad física. Como resultado del análisis, se configuraron tres ejes temáticos: (1) cuerpo, (2) sociabilidad e interacciones en el grupo, (3) interacciones fuera del grupo. En el contexto deportivo, se destacan los grupos como espacio de sociabilidad evocando autonomía, autoestima y desempeño. La reconfiguración del cuerpo con discapacidad se aproximó a un ideal posibilista de cuerpo capaz, lo que también determinó los desafíos en las interacciones fuera del grupo. Se concluye que los sentidos legitiman modelos hegemónicos de masculinidad y femineidad y que el posibilismo se activó como un sistema común de relevancia entre adolescentes con discapacidad física que practican deportes.

