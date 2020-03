Abstract

Background: After a potentially traumatic event (PTE), children often show symptoms of acute stress disorder (ASD), which may evolve into posttraumatic stress (PTS) disorder. A growing body of literature has employed latent class analysis (LCA) to disentangle the complex structure underlying PTS symptomatology, distinguishing between homogeneous subgroups based on PTS presentations. So far, little is known about subgroups or classes of ASD reactions in trauma-exposed children. Objective: Our study aimed to identify latent classes of ASD symptoms in children exposed to a single-incident PTE and to identify predictors of class membership (gender, age, cultural background, parental education, trauma type, and trauma history). Method: A sample of 2287 children and adolescents (5-18 years) was derived from the Prospective studies of Acute Child Trauma and Recovery (PACT/R) Data Archive, an international archive including studies from the USA, UK, Australia, and Switzerland. LCA was used to determine distinct subgroups based on ASD symptoms. Predictors of class membership were examined using a three-step approach. Results: Our LCA yielded a three-class solution: low (42%), intermediate (43%) and high (15%) ASD symptom severity that differed in terms of impairment and number of endorsed ASD symptoms. Compared to the low symptoms class, children in the intermediate or high severity class were more likely to be of female gender, be younger of age, have parents who had not completed secondary education, and be exposed to a road traffic accident or interpersonal violence (vs. an unintentional injury). Conclusions: These findings provide new information on children at risk for ASD after single-incident trauma, based on a unique set of international data. Classifying children based on latent symptom profiles helps to identify target groups for prevention and intervention after exposure to a PTE.



© 2020 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.

Language: en

Antecedentes: después de un evento potencialmente traumático (EPT), los niños a menudo muestran síntomas de trastorno de estrés agudo (TEA), el cual, puede evolucionar a un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Un creciente cuerpo de literatura ha empleado el análisis de clase latente (LCA por sus siglas en ingles) para desenredar la compleja estructura subyacente a la sintomatología de TEPT, distinguiendo entre subgrupos homogéneos basados en presentaciones de TEPT. Hasta ahora, se sabe poco sobre los subgrupos o clases de reacciones TEA en niños expuestos a traumas.Objetivo: Nuestro estudio tuvo como objetivo identificar clases latentes de síntomas de TEA en niños expuestos a un solo incidente de EPT e identificar predictores de pertenencia a la clase (género, edad, antecedentes culturales, educación de los padres, tipo de trauma e historial de trauma).Método: se obtuvo una muestra de 2287 niños y adolescentes (5-18 años) de los estudios Prospectivos del Archivo de Datos de recuperación y Trauma Infantil agudo (PACT/R, en sus siglas en inglés), un archivo internacional que incluye estudios de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Suiza. Se utilizó LCA para determinar distintos subgrupos basados en los síntomas de TEA. Los predictores de pertenencia a la clase se examinaron mediante análisis de regresión logística ponderada.Resultados: Nuestro LCA arrojó una solución de tres clases: gravedad de los síntomas de TEA baja (42%), intermedia (43%) y alta (15%) que difería en términos de deterioro y número de síntomas de TEA atribuidos. En comparación con la clase baja e intermedia, los niños en la clase de gravedad alta tenían más probabilidades de ser de género femenino, de menor edad, tener padres que no habían completado la educación secundaria y estar expuestos a la violencia interpersonal (versus a eventos médicos no interpersonales). Pertenecer a una minoría étnica se asoció con la pertenencia a la clase de "síntomas intermedios" en comparación con la clase de "síntomas bajos".Conclusiones: Estos hallazgos brindan nueva información sobre los niños en riesgo de TEA después de un incidente traumático único, en base a un conjunto único de datos internacionales. La clasificación de los niños según los perfiles de síntomas latentes ayuda a identificar los grupos objetivo para la prevención e intervención después de la exposición a un EPT.

Language: es

背景:经历潜在创伤事件(PTE)之后,儿童常表现出急性应激障碍(ASD)的症状,这些症状可能演变成创伤后应激(PTS)障碍。越来越多的文献采用潜在类别分析(LCA)来理清PTS症状学潜在的复杂结构,从而根据PTS表现来区分同质亚组。到目前为止,对创伤暴露儿童ASD反应的亚组或类别知之甚少。目标:我们的研究旨在确定暴露于单次PTE事件的儿童中ASD症状的潜在类别,并确定类别归属的预测因子(性别,年龄,文化背景,父母教育,创伤类型和创伤史)。方法:从急性儿童创伤与康复前瞻性研究(PACT/ R)数据库中抽取2287名儿童和青少年样本(5-18岁),该国际档案库包括美国,英国,澳大利亚和瑞士的研究。根据ASD症状使用LCA确定不同的亚组。使用加权逻辑回归分析考查类别归属的预测因子。结果:我们的LCA确定了三个类别:分别为低(42%),中等(43%)和高(15%)ASD症状严重程度类,即在损伤和记录的ASD症状数量方面有所不同。与低和中度症状类别相比,高症状类别的孩子更可能是女性,更年轻,父母更可能未完成中学教育并且更容易遭受人际暴力(相对于非人际医疗事件) 。相较于'低症状'类别,属于少数民族与'中等症状'的成员身份相关。结论:这些发现基于一组独特的国际数据,为经历单次创伤后有急性应激障碍危险的儿童提供了新信息。根据潜在症状剖面对儿童进行分类有助于识别暴露于PTE后的预防和干预目标人群。.

Language: zh