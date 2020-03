Abstract

OBJECTIVE: To assess the effect of a permanent gun-carrying restriction on gun-related mortality in Colombia between 2008 and 2014, and determine differences in the effect of the restriction by place of death and sex.



METHODS: In 2012, Bogotá and Medellín introduced a permanent gun-carrying restriction. We compared gun-related mortality rates in these cities (intervention cities) with the rates in all other Colombian cities with more than 500 000 inhabitants (control cities). We used data from the Colombian National Department of Statistics to calculate monthly gun-related mortality rates between 2008 and 2014 for intervention and control cities. We used a differences-in-differences method with fixed effects to assess differences in gun-related mortality in intervention and control cities before and after the introduction of the gun-carrying restriction. We stratified effects by place of death (public area or residence) and sex. We made robustness checks to test the assumptions of the models.



FINDINGS: Gun-related deaths in the control and intervention cities decreased between 2008 and 2014; however, the decrease was greater in the intervention cities (from 20.29 to 14.93 per 100 000 population; 26.4%) than in the control cities (from 37.88 to 34.56 per 100 000 population; 8.8%). The restriction led to a 22.3% reduction in the monthly gun-related mortality rate in Bogotá and Medellín. The reduction was greater in public areas and for males. Robustness checks supported the assumptions of the models.



CONCLUSION: The permanent restriction on carrying guns reduced gun-related deaths. This policy could be used to reduce gun-related injuries in urban centres of other countries with large numbers of gun-related deaths.



(c) 2020 The authors; licensee World Health Organization.

OBJECTIF: Évaluer l'impact d'une restriction permanente du port d'armes sur le taux de mortalité lié aux armes à feu en Colombie entre 2008 et 2014, et déterminer les différences d'impact de cette restriction en fonction du lieu du décès et du sexe.

MéTHODES: En 2012, Bogotá et Medellín ont instauré une restriction permanente du port d'armes. Nous avons comparé les taux de mortalité liés aux armes à feu dans ces villes (villes d'intervention) avec les taux observés dans l'ensemble des autres villes colombiennes de plus de 500 000 habitants (villes de contrôle). Les données fournies par le Département administratif national de la statistique en Colombie nous ont permis de calculer les taux de mortalité liés aux armes à feu entre 2008 et 2014 dans les villes d'intervention et de contrôle. Nous avons utilisé la méthode des doubles différences à effets fixes pour mesurer les disparités entre la mortalité liée aux armes à feu dans les villes d'intervention et de contrôle, avant et après l'instauration de la restriction du port d'armes. Nous avons ensuite segmenté les résultats en fonction du lieu du décès (espace public ou domicile) et du sexe. Nous avons également procédé à des tests de robustesse pour évaluer les hypothèses des modèles.

RéSULTATS: Les décès causés par des armes à feu dans les villes de contrôle et d'intervention ont diminué entre 2008 et 2014. Cependant, la diminution était plus importante dans les villes d'intervention (de 20,29 à 14,93 par 100 000 habitants ; 26,4 %) que dans les villes de contrôle (de 37,88 à 34,56 par 100 000 habitants ; 8,8 %). La restriction a entraîné une baisse de 22,3 % de la mortalité mensuelle liée aux armes à feu, tant à Bogotá qu'à Medellín. Cette baisse s'est avérée plus importante dans les espaces publics et pour les individus de sexe masculin. Les tests de robustesse ont confirmé les hypothèses des modèles.

CONCLUSION: La restriction permanente du port d'armes a un impact positif sur la mortalité liée aux armes à feu. Cette politique pourrait être employée par d'autres pays où le nombre de décès attribuables aux armes à feu est élevé, afin de réduire le nombre de blessures par balles dans les centres urbains.

OBJETIVO: Evaluar el efecto de una restricción permanente al porte de armas en la mortalidad relacionada con las armas en Colombia entre 2008 y 2014, y determinar las diferencias en el efecto de la restricción por lugar de muerte y sexo.

MéTODOS: En 2012, Bogotá y Medellín establecieron una restricción permanente al porte de armas. Se compararon las tasas de mortalidad por arma de fuego en estas ciudades (ciudades de intervención) con las tasas en todas las demás ciudades colombianas con más de 500.000 habitantes (ciudades de control). Se utilizaron los datos del Departamento Nacional de Estadística de Colombia para calcular las tasas mensuales de mortalidad por armas de fuego entre 2008 y 2014 para las ciudades de intervención y control. Se utilizó un método de diferencia en diferencias con efectos fijos para evaluar las diferencias en la mortalidad relacionada con armas de fuego en las ciudades de intervención y control antes y después del establecimiento de la restricción al porte de armas. Se estratificaron los efectos por lugar de muerte (área pública o residencia) y sexo. Se realizaron controles de solidez para probar los supuestos de los modelos.

RESULTADO: Las muertes relacionadas con armas de fuego en las ciudades de control e intervención disminuyeron entre 2008 y 2014; sin embargo, la disminución fue mayor en las ciudades de intervención (de 20, 29 a 14,93 por cada 100.000 habitantes; 26,4 %) que en las ciudades de control (de 37,88 a 34,56 por cada 100.000 habitantes; 8,8 %). La restricción condujo a una reducción del 22,3 % en la tasa mensual de mortalidad relacionada con armas de fuego en Bogotá y Medellín. La reducción fue mayor en las áreas públicas y en los hombres. Los controles de solidez apoyaron los supuestos de los modelos.

CONCLUSIóN: La restricción permanente al porte de armas redujo las muertes relacionadas con las armas. Esta política podría ser utilizada para reducir las lesiones relacionadas con armas de fuego en los centros urbanos de otros países con un gran número de muertes relacionadas con este tipo de armas.

الغرض: تقييم تأثير التقييد الدائم لحمل السلاح على الوفيات المرتبطة بالأسلحة في كولومبيا بين عامي 2008 و2014، وتحديد الاختلافات في تأثير التقييد حسب مكان الوفاة والجنس.

الطريقة: قامت كل من بوجوتا وميديلين في عام 2012، بفرض تقييد دائم على حمل السلاح. وقمنا بمقارنة معدلات الوفيات المرتبطة بالأسلحة في هاتين المدينتين (مدن التدخل)، بالمعدلات المقابلة لها في جميع المدن الكولومبية الأخرى التي يزيد عدد سكانها عن 500000 نسمة (مدن السيطرة). وقمنا بالاستعانة بالبيانات من إدارة الإحصاءات الوطنية الكولومبية لحساب معدلات الوفيات الشهرية المرتبطة بالسلاح بين عامي 2008 و2014 في مدن التدخل والسيطرة. كما استخدمنا طريقة الاختلافات في الفارق ذات التأثيرات الثابتة، لتقييم الاختلافات في الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية في مدن التدخل والسيطرة قبل وبعد فرض قيود حمل السلاح. وقمنا بتصنيف التأثيرات حسب مكان الوفاة (المنطقة العامة أو مقر الإقامة) والجنس. كما أجرينا فحوصات فعالية لاختبار افتراضات النماذج.

النتائج: انخفض معدل الوفيات المرتبطة بالأسلحة في مدن السيطرة والتدخل بين عامي 2008 و2014؛ إلا أن الانخفاض كان أكبر في مدن التدخل (من 20.29 إلى 14.93 لكل 100000 نسمة؛ 26.4%)، منه في مدن السيطرة (من 37.88 إلى 34.56 لكل 100000 نسمة؛ 8.8%). أدى التقييد إلى انخفاض بنسبة 22.3% في معدل الوفيات الشهرية المرتبطة بالسلاح في بوجوتا وميديلين. كان الانخفاض أكبر في المناطق العامة، وبالنسبة للذكور. كما أيدت فحوصات الفعالية افتراضات النماذج.

الاستنتاج: أدى التقييد الدائم على حمل السلاح إلى خفض الوفيات المرتبطة بالأسلحة. يمكن استخدام هذه السياسة للحد من الإصابات المرتبطة بالأسلحة في المراكز الحضرية في البلدان الأخرى ذات الأعداد الكبيرة من الوفيات المرتبطة بالأسلحة.

目的: 旨在评估 2008 年至 2014 年哥伦比亚实施的永久性持枪限制对涉枪死亡率的影响,并根据死亡地点和性别确定限制效果的差异。.

方法: 2012 年,波哥大和梅德林实施了永久性持枪限制。我们比较了这两座城市(干预城市)与居住人口超过 500 000 的所有其他哥伦比亚城市(控制城市)的涉枪死亡率。我们使用哥伦比亚国家统计局的数据,计算 2008 年至 2014 年干预城市和控制城市每月涉枪事件的死亡率。我们采用具有固定效应的倍差法来评估实施持枪限制前后干预城市和控制城市涉枪死亡率的差异。我们根据死亡地点(公共区域或居民区)和性别对影响进行分层。我们开展了稳健性检验来验证模型的假设。.

结果: 2008 年至 2014 年间,控制城市和干预城市中涉枪事件的死亡人数有所下降;但干预城市的下降幅度(从每 100 000 人口 20.29 下降至 14.93;26.4%)大于控制城市(从每 100 000 人口 37.88 下降至 34.56;8.8%)。这一限制导致波哥大和梅德林每月涉枪死亡率下降 22.3%。这一数字在公共区域和男性中的减少幅度更大。稳健性检验支持模型的假设。.

结论: 对携带枪支的永久性限制减少了涉枪死亡率。对于涉枪死亡人数较多的其他国家而言,这项政策可以用来减少其城市中心地区涉枪事件带来的损伤。.

Цель: Оценить влияние постоянного ограничения на ношение оружия на уровень смертности от огнестрельных ранений в Колумбии в период с 2008 по 2014 годы и определить различия в эффективности ограничения в зависимости от места гибели и пола жертвы.

Методы: В 2012 году в городах Богота и Медельин были введены постоянные ограничения на ношение оружия. Авторы сравнили уровень смертности от огнестрельного оружия в этих городах (города проведения вмешательства) с показателями в других колумбийских городах с населением более 500 000 жителей (контрольные города). Для расчета показателей смертности от огнестрельных ранений в городах проведения вмешательства и контрольных городах использовались данные Национального административного департамента статистики Колумбии за период с 2008 по 2014 годы. Авторы применили метод "разность разностей" с фиксированными эффектами для оценки разницы в показателях смертности от огнестрельных ранений в городах проведения вмешательства и контрольных городах до и после вступления в силу ограничений на ношение оружия. Эффекты были стратифицированы по месту гибели (в общественном месте или дома) и полу жертв. Для проверки модельных предположений авторы провели проверку надежности результатов.

Результаты: Уровень смертности от огнестрельных ранений в период с 2008 по 2014 годы снизилась как в городах проведения вмешательства, так и в контрольных городах; однако в городах проведения вмешательства снижение было значительнее (с 20,29 до 14,93 человека на 100 000 населения; 26,4%), чем в контрольных городах (с 37,88 до 34,56 человека на 100 000 населения; 8,8%). Ежемесячный показатель смертности от огнестрельных ранений в городах Богота и Медельин вследствие введенного ограничения снизился на 22,3%. Снижение было значительнее выражено для общественных мест и для мужчин. Проверка надежности результатов подтвердила основные предположения модели.

Вывод: Постоянное ограничение на ношение оружия уменьшило количество погибших от огнестрельных ранений. Этот подход может использоваться для уменьшения травматизма от огнестрельных ранений в городских центрах других стран с высокими показателями смертности от огнестрельных ранений.

