Abstract

BACKGROUND: Exposure to violence is a significant risk factor for the development of psychopathology in young people. Research on the mental health consequences of violence exposure in youth has focused mostly on post-traumatic stress disorder, however, the association with depression and anxiety has also been established. As a result of the longstanding Israeli-Palestinian conflict, young Palestinians are vulnerable to exposure to various types of violence. AIMS: We examined psychiatric symptomatology and its relationship to direct and indirect forms of violence exposure.



METHODS: A representative household survey of 2481 Palestinian youth was conducted in 2014. Self-report measures included psychiatric symptomatology (global distress, depression, anxiety) and violence exposure (personal victimization, witnessed, vicariously heard about).



RESULTS: The proportion of elevated symptoms of global distress (46%), depression (55%), and (37%) anxiety was high; 47% had been a personal victim, 71% had witnessed violence, and 69% had heard about violence experienced by someone close to them. In logistic regression analysis, controlling for other bivariate correlates, exposure to any violence event, as well as any of the 3 types of violence exposure, were independently associated with each of the 3 measures of elevated psychiatric symptomatology. Females were 4 times more likely to report elevated psychopathology, despite being less likely to experience each type of violence.



CONCLUSIONS: These findings suggest the need for services that cater to the mental health needs of youth in settings of high violence exposure, and that gender-specific strategies may be useful.



التعرض للعنف وعلاقة ذلك بالصحة النفسية للشباب الفلسطيني.

جلين واجنير، بيتر جليك، أمية الخماش، محمد شاهين، ريان براون، بروديومنا جوتام، ريتا كرم، سيباستيان لينماير، سلوى مسعد.

الخلفية: يُعد التعرض للعنف أحد عوامل الخطر الرئيسية المُسببة للأمراض النفسية لدى الشباب. ولقد ركزت البحوث التي أُجريت بشأن عواقب التعرض للعنف على الصحة النفسية للشباب في أغلبها على اضطرابات التوتر التالي للصدمات، لكن ثبت أيضاً وجود علاقة بين الاكتئاب وبين الإصابة باضطرابات القلق. ونظراً لطول أمد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يتعرض الشباب الفلسطيني لأنواعٍ مختلفة من العنف.

الأهداف: لقد فحصنا الأَعْراض النفسية وعلاقتها بالتعرض لصور العنف المختلفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

طرق البحث: أُجري مسح منزلي ذو طابع تمثيلي شمل 2481 شاباً فلسطينياً في عام 2014. وتضمنت التبليغ الذاتي للأَعراض النفسية (الضغوط العامة، والاكتئاب، والقلق)، والتعرض للعنف (الإيذاء الشخصي، سواء ما يشهده المرء بنفسه أو ما يسمع به من الآخرين).

النتائج: بلغت نسبة الأعراض المتزايدة للضغوط العامة، والاكتئاب 46٪ و55٪ على التوالي؛ كذلك بلغ القلق نسبة مرتفعة وصلت إلى 37٪؛ وقد تعرض 47٪ للإيذاء الشخصي، وشهد 71٪ العنف، بينما سمع 69٪ عن العنف الذي تعرض له شخص قريب منهم. وفي تحليل الانحدار اللوجستي، كان هناك ارتباط بشكلٍ مستقل بين التحكم في عوامل الارتباط الثنائية المتغير، والتعرض لأي حادثة عنف، بالإضافة إلى أي نوع من الأنواع الثلاثة للتعرض للعنف وبين كلٍ من التدابير الثلاثة للأَعراض النفسية. كما وجد أن احتمال إبلاغ الإناث بالأمراض النفسية يزيد بنحو 4 مرات، على الرغم من انخفاض احتمال تعرضهن لكل نوعٍ من أنواع العنف.

الاستنتاجات: تُشير هذه النتائج إلى الحاجة إلى خدمات تلبي احتياجات الصحة النفسية للشباب الذين يعيشون في ظل ظروف تتضمن التعرض للعنف بشدة، وقد تكون الاستراتيجيات المحدَّدة وفقاً لنوع الجنس مفيدة.

Exposition à la violence et liens avec la santé mentale chez les jeunes Palestiniens.

CONTEXTE: L'exposition à la violence est un facteur de risque significatif pour le développement de psychopathologies chez les jeunes. La recherche sur les conséquences de l'exposition des jeunes à la violence pour leur santé mentale s'est principalement concentrée sur l'état de stress post-traumatique. Cependant, un lien avec la dépression et l'anxiété a également été établi. Du fait de l'ancienneté du conflit israélo-palestinien, les jeunes Palestiniens sont susceptibles d'être exposés à divers types de violence.

OBJECTIFS: Nous avons examiné la symptomatologie psychiatrique en lien avec les formes directes et indirectes d'exposition à la violence.

MéTHODES: Une enquête auprès des ménages a été menée en 2014 dans un échantillon représentatif de 2 481 jeunes Palestiniens. Les critères d'autoévaluation utilisés incluaient la symptomatologie psychiatrique (détresse générale, dépression, anxiété) et l'exposition à la violence (en tant que victime, témoin direct ou indirect).

RéSULTATS: La proportion de symptômes aigus de détresse générale (46 %), de dépression (55 %) et d'anxiété (37 %) était élevée ; 47 % des personnes interrogées avaient été personnellement victimes de violence, 71 % avaient été témoins de violences et 69 % avaient entendu le récit de violences subies par une personne proche. Dans l'analyse de régression logistique, l'élimination des autres corrélats bivariés, l'exposition à un acte de violence quelconque, ainsi que chacun des trois types de violence, ont été associés de manière indépendante à chacun des trois critères de symptomatologie psychiatrique aiguë. Les jeunes femmes étaient quatre fois plus nombreuses à signaler des psychopathologies aiguës, en dépit d'un risque moins élevé d'être confrontées à chaque type de violence.

CONCLUSIONS: Ces résultats suggèrent la nécessité de mettre en place des services répondant aux besoins des jeunes en matière de santé mentale dans un contexte les exposant fortement à la violence. Ils indiquent aussi que des stratégies sexospécifiques pourraient être utiles.

