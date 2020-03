Abstract

Although falls are more prevalent as ageing proceeds, it cannot be assumed that they happen due to ageing alone. The retrospective cohort study of data was targeted to make an analysis of prevalence of falls in anaemic patients in comparison to the non-anaemic elderly admitted to the acute geriatric department and evaluation of pertinent influence of age, gender and immobility on occurrence of falls. During the considered period of four years (2012-2016) the authors treated 9 363 elderly patients aged 79,9±8,6 years (in the majority of them 65+ years). Among them there were 8 809 non-anaemic and subgroup of 551 old anaemic patients (aged 81±7 years) with decreased haemoglobin (<110 g/l). Falls at hospital admission in average was present in 1 766 non-anaemic persons (20%) in comparison to 380 falls among anaemic patients (68,6%). Prevalence in anaemic subgroup is statistically significant higher (p<0,005). Also relation between falls and age, ADL and MMSE test and mobility is highly statistically significant (p<0,001). Meaningfully higher is occurrence of repeated falls in the anaemic subgroup in comparison to the non-anaemic one (41,2 vs 1,7%). The occurrence of falls in female gender in comparison to men is statistically significant higher in non-anaemic patients, not in anaemic group. Authors emphasize that anaemia appears to us as significant risk factor for falls in the elderly.

Language: en

Хотя падения чаще случаются в пожилом возрасте, нельзя предположить, что они происходят только из-за старения. Ретроспективное когортное исследование данных было нацелено на анализ распространенности падений у пациентов с анемией по сравнению с неанемичными пожилыми людьми, поступившими в отделение неотложной гериатрии, и оценку соответствующего влияния возраста, пола и неподвижности на случаи падений. За рассматриваемый четырехлетний период (2012-2016 гг.) были обследованы 9 363 пожилых пациента в возрасте 79,9±8,6 года (большинство из них 65+ лет). Из них были 8 809 неанемичных пациентов и подгруппа из 551 пожилого пациента с анемией (в возрасте 81±7 лет) со сниженным гемоглобином (<110 г/л). Падение при госпитализации в среднем наблюдали у 1 766 неанемичных лиц (20%) по сравнению с 380 падениями у анемичных пациентов (68,6%). Распространенность падений в анемичной подгруппе статистически значимо выше (р<0,005). Кроме того, связь между падением и возрастом, ADL и MMSE тестом и мобильностью статистически значима (р<0,001). Значительно выше была встречаемость повторных падений в анемичной подгруппе по сравнению с неанемичной (41,2% против 1,7%). Частота падений у женщин по сравнению с мужчинами статистически значимо выше у неанемичных пациентов. Авторы подчеркивают, что анемия представляется нам значительным фактором риска падений у пожилых людей.

Language: ru