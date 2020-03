Abstract

This study aimed to identify associated factors with drivers' involvement in traffic accidents (TA). Thus, in 2013, a household survey was conducted with 1,406 drivers in Jequié, Bahia, Brazil. A hierarchical conceptual model was established and consisted of four blocks of exposure factors, considering the proximal-distal relationships between them and the outcome. Multilevel logistic regression was applied to estimate the Odds Ratio (OR) and 95% Confidence Intervals (95%CI). Higher TA probability was observed among drivers aged 15-29 years (OR=3.15; 95%CI 1.24-8.02), with black or brown skin color (OR=1.56; 95%CI 1.03-2.35), motorcyclists (OR=1.73; 95%CI 1.15-2.60), with a history of traffic tickets (OR=1.75; 95%CI 1.04-2.94), who reported drinking and driving (OR=1.68; 95%CI 1.12-2.53) and used cell phone while driving (OR=1.63; 95%CI 1.09-2.43). Proximal factors changed the exposure association measures concerning higher levels of determination of the hierarchical model, mainly regarding the gender variable. The results emphasize the behavioral factors and reaffirm the TAs' preventable potential due to the occurrence of avoidable conditions associated with the outcome.

Language: en





O estudo teve por objetivo identificar fatores associados ao envolvimento em acidentes de trânsito (AT) entre condutores de veículos. Para isso, realizou-se inquérito domiciliar na cidade de Jequié, Bahia, em 2013, com 1.406 condutores. Elaborou-se um modelo conceitual hierarquizado composto por quatro blocos de fatores de exposição, considerando as relações proximais-distais entre estes e o desfecho. Foi empregado modelo de regressão logística multinível para as estimativas de Razão de Chances (RC) e Intervalos de Confiança a 95% (IC95%). Observou-se maior chance de AT entre condutores de 15 a 29 anos (RC=3,15; IC95% 1,24-8,02); de cor da pele preta ou parda (RC=1,56; IC95% 1,03-2,35); motociclistas (RC=1,73; IC95% 1,15-2,60); com antecedentes de multa no trânsito (RC=1,75; IC95% 1,04-2,94); que referiram beber e dirigir (RC=1,68; IC95% 1,12-2,53) e usar telefone celular durante a condução (RC=1,63; IC95% 1,09-2,43). Os fatores proximais modificaram as medidas de associação das exposições dos níveis superiores do modelo hierarquizado, principalmente da variável sexo. Os resultados enfatizam os fatores comportamentais e ratificam o potencial de prevenção dos AT, em virtude da ocorrência de condições evitáveis associadas ao desfecho.

Language: pt