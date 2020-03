Abstract

We discuss the diagnostic workup of a 62 year old woman without any significant past medical history. We take this opportunity to point out three aspects : 1. The necessary contextualization of the whole process allowing to avoid unrealistic differentials; 2. The requirement to prioritize the diagnostic tests as a function of their expected contribution to the diagnosis, their invasive characteristic and their availability, including their cost and 3. The evolving character of the diagnostic process that, if needed, has to be reconsidered to integrate the information obtained from the first diagnostic tests and the evolution of the patient.

Nous discutons la démarche sémiologique et diagnostique d'un cas d'ataxie chez une patiente de 62 ans, indemne de tout antécédent médical significatif. A l'occasion de cette vignette diagnostique, nous insistons sur trois aspects : 1. La nécessité de contextualiser la démarche pour éviter d'évoquer des diagnostics différentiels irréalistes; 2. La nécessité de choisir les examens complémentaires pertinents en les hiérarchisant en fonction de la probabilité de contribuer au diagnostic, de leur invasivité et de leur disponibilité, y compris de leur coût et 3. Le caractère évolutif de la démarche diagnostique qu'il faut pouvoir remettre en question au fil des informations que fournissent l'évolution du patient et les résultats des investigations.

