Abstract

INTRODUCTION: This study examined the associations of micro-level factors with current alcohol use and binge drinking among a large sample of Canadian youth.



METHODS: This descriptive-analytical study was conducted among high school students enrolled in the COMPASS study between 2012/13 and 2017/18. We used generalized estimating equations modelling to determine associations between micro-level factors and likelihood of current versus non-current alcohol use and binge drinking among respondents.



RESULTS: Students reporting current cannabis use were more likely to report current alcohol use over never use (odds ratio [OR] = 4.46, 95% confidence interval [CI]: 4.33-4.60) compared to students reporting non-current cannabis use. Students reporting current smoking of tobacco products were more likely to report current binge drinking over never binge drinking (OR = 2.52, 95% CI: 2.45-2.58), compared to non-smoking students. Students reporting weekly disposable incomes of more than $100 were more likely to report current over never binge drinking (OR = 2.14, 95% CI: 2.09-2.19), compared to students reporting no weekly disposable income.



CONCLUSION: Higher disposable incomes, smoking of tobacco products and use of cannabis were associated with current alcohol use and binge drinking among youth.



FINDINGS may inform design of polysubstance use prevention efforts in high schools.

INTRODUCTION: Cette étude a permis d'examiner les associations entre microfacteurs et consommation d'alcool ainsi que consommation excessive d'alcool au sein d'un vaste échantillon de jeunes Canadiens.

MÉTHODOLOGIE: Cette étude descriptive et analytique a porté sur les élèves du secondaire ayant participé à l'étude COMPASS entre 2012-2013 et 2017-2018. Nous avons utilisé la modélisation par équations d'estimation généralisées pour déterminer chez les répondants les associations entre les microfacteurs et la probabilité de consommer de l'alcool et de consommer de l'alcool de manière excessive plutôt que ne pas consommer d'alcool.

RÉSULTATS: Les élèves ayant déclaré consommer du cannabis étaient plus susceptibles de déclarer consommer de l'alcool plutôt que n'en avoir jamais consommé (rapport de cotes [RC] = 4,46; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 4,33 à 4,60), comparativement aux élèves ayant indiqué ne pas consommer de cannabis. Les élèves ayant déclaré fumer du tabac étaient plus susceptibles de déclarer consommer de l'alcool de manière excessive plutôt que ne l'avoir jamais fait (RC = 2,52; IC à 95 % : 2,45 à 2,58), comparativement aux élèves non-fumeurs. Les élèves ayant déclaré disposer d'un revenu hebdomadaire de plus de 100 $ étaient plus susceptibles de déclarer consommer de l'alcool de manière excessive plutôt que de ne l'avoir jamais fait (RC = 2,14; IC à 95 % : 2,09 à 2,19), comparativement aux élèves ayant indiqué ne disposer d'aucun revenu hebdomadaire.

CONCLUSION: Un revenu disponible plus élevé, l'usage du tabac et la consommation de cannabis étaient associés à une consommation d'alcool et à une consommation excessive d'alcool chez les jeunes. Ces résultats peuvent éclairer la mise en place de mesures de prévention de l'usage de plusieurs substances dans les écoles secondaires.

Prevalence of current alcohol use ranged between 52% and 58%, and rates of current binge drinking ranged between 34% and 41% for students in the COMPASS study between 2012/13 and 2017/18. Current cannabis use was associated with a 4.5-fold increased likelihood of current versus never alcohol use, and a 4-fold increased likelihood of current versus never binge drinking compared to nonusing students, between 2012/13 and 2017/18. Current smoking was associated with a 2-fold increased likelihood of current versus never alcohol use, and a 2.5-fold increased likelihood of current versus never binge drinking compared to non-smoking students between 2012/13 and 2017/18. Weekly disposable incomes of more than $100 were associated with an 87% increased likelihood of current versus never alcohol use, and a 2-fold increased likelihood of current versus never binge drinking compared to students with no disposable income between 2012/13 and 2017/18.

La prévalence de la consommation d'alcool a varié entre 52 % et 58 % et les taux de consommation excessive d'alcool ont varié entre 34 % et 41 % chez les élèves de l'étude COMPASS entre 2012-2013 et 2017- 2018. Entre 2012-2013 et 2017-2018, comparativement aux élèves n'ayant jamais consommé de cannabis, les élèves qui en consommaient étaient 4,5 fois plus susceptibles de consommer de l'alcool plutôt que de n'en avoir jamais consommé, et 4 fois plus susceptibles d'avoir une consommation excessive d'alcool que de ne jamais avoir consommé d'alcool de manière excessive. Entre 2012-2013 et 2017-2018, comparativement aux élèves nonfumeurs, les fumeurs avaient une probabilité 2 fois supérieure de consommer de l'alcool que de n'en avoir jamais consommé, et une probabilité 2,5 fois supérieure d'avoir une consommation excessive d'alcool plutôt que de ne jamais avoir consommé d'alcool de manière excessive. De 2012-2013 à 2017-2018, comparativement aux élèves n'ayant aucun revenu disponible, chez les élèves disposant d'un revenu hebdomadaire supérieur à 100 $, la probabilité de consommer de l'alcool plutôt que de ne jamais en avoir consommé était supérieure de 87 % et la probabilité de consommer de l'alcool de manière excessive plutôt que de ne jamais l'avoir fait était multipliée par deux.

