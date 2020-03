Abstract

Volcano in the Pocket: Danger Induced by Electronic Cigarettes Abstract. We report two cases of male patients with deep second-degree burns at the lower extremities after thermal runaway of lithium-ion-batteries, which were carried in their trouser pockets as spare batteries for their electronic cigarettes. Both patients were treated according to the official burns guidelines. Here we would like to focus on the fact that irrigation with water is not recommended as the initial treatment for chemical burns caused by lithium. Currently this is not mentioned in the official burns guidelines.

Zusammenfassung. Wir berichten über zwei männliche Patienten mit zweitgradig tiefen, partiell drittgradigen Verbrennungen an den unteren Extremitäten nach thermischem Durchgehen von Lithium-Ionen-Akkus, die beide als Ersatzakkus für ihre E-Zigarette in der Hosentasche transportierten. Beide Patienten wurden gemäss der aktuellsten Verbrennungs-Leitlinie behandelt. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Erstbehandlung von chemischen Verbrennungen durch Lithium, da eine Spülung mit Wasser nicht durchgeführt werden sollte, was bislang noch nicht in der aktuellen Verbrennungs-Leitlinie berücksichtigt ist.

