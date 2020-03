Abstract

Objective: Potentially morally injurious experiences (PMIE) (events that transgress an individual's subjective moral standards) have been associated with psychologically distressing moral emotions such as shame and guilt. Military leaders and clinicians have feared that those with PMIEs may be less likely to seek help due to the withdrawing nature of shame/guilt; however, to date, help-seeking patterns of military personnel with PMIEs has not been explored. Our objective is to address this research gap. Method: Data from a nationally-representative mental health survey of active Canadian military personnel were analysed. To assess the association between exposure to three PMIEs and past-year help-seeking across different provider categories (i.e. professionals, para-professionals (those delegated with mental health advisory tasks but are not licenced to practice as medical professionals), non-professionals), a series of logistic regressions were conducted, controlling for exposure to other deployment and non-deployment-related psychological trauma, psychiatric variables, military factors, and sociodemographic variables. Analytical data frame included only personnel with a history of Afghanistan deployment (N = 4854). Results: Deployed members exposed to PMIEs were more likely to seek help from their family doctor/general practitioner (OR = 1.72; 95%CI = 1.25-2.36), paraprofessionals (OR = 1.72; 95%CI = 1.25-2.36), and non-professionals (OR = 1.44; 95%CI = 1.06-1.95) in comparison to members not exposed to PMIEs. Those exposed to PMIEs were also more likely to seek professional care from the civilian health care system (OR = 1.94; 95%CI = 1.27-2.96). Conclusion: Contrary to long-held, but untested, assumptions regarding the impact of PMIEs on help-seeking, we found those with PMIEs are more likely to seek help from gatekeeper professionals (i.e. general practitioners), para-professionals, and non-professionals rather than specialized mental health professionals (e.g. psychologists). Increased utilization of civilian professionals raises concerns that active military members may be avoiding military health services. Clinically, this highlights the need to increase awareness of moral injury to ensure that actively serving military members are provided with appropriate advice and treatment.



Language: en

Objetivo: Las experiencias potencialmente dañinas para la moral (PMIE por sus siglas en inglés), definidas como eventos que transgreden los estándares morales subjetivos de un individuo, han sido asociadas con emociones angustiantes relacionadas con la moral, como la vergüenza y la culpa. Los líderes militares y los clínicos han temido que aquellos que experimentan PMIEs tienen menos probabilidades de buscar ayuda debido a la naturaleza aislante de la vergüenza y la culpa, sin embargo a la fecha, los patrones de búsqueda de ayuda del personal militar con PMIEs no han sido explorados. Nuestro objetivo es abordar esta brecha.Método: se analizaron datos de una encuesta de salud mental para personal militar canadiense en servicio activo. La encuesta era representativa de todo el país y de corte transversal. Para evaluar la asociación entre exposición a tres PMIEs y búsqueda de ayuda durante el último año a través de diferentes categorías de proveedores (tales como no profesionales o aquellos militares delegados con tareas de salud mental), se realizó una serie de regresiones logísticas, controlando para exposición a otros despliegues y trauma no relacionado a los despliegues, variables psiquiátricas, factores militares y variables sociodemográficas. El marco de datos analítico incluyó solo personal CAF activo con una historia de despliegue en Afganistán (n=4854).Resultados: Los sujetos en despliegue expuestos a PMIEs tenían más probabilidad de buscar ayuda de parte de su médico de familia/médico general (OR=1.72; 95% CI=1.25-2.36), paraprofesionales (OR=1.72; 95%CI=1.25-2.36), y no profesionales (OR=1.44; 95%CI=1.06-1.95) en comparación con aquellos sujetos no expuestos a PMIEs. Aquellos expuestos a PMIEs también tenían más probabilidad de buscar ayuda profesional en el sistema de salud civil (OR=1.94; 95%CI=1.27-2.96).Conclusión: Al contrario de la creencia por largo tiempo sostenida, pero no probada en relación al impacto de las PMIEs en la búsqueda de ayuda, encontramos que aquellos con PMIEs tienen más probabilidades de buscar ayuda de profesionales de puerta de entrada (como médicos generales) y de no profesionales en vez de profesionales especializados en salud mental (como psicólogos). El aumento de la consulta en profesionales civiles plantea la preocupación de que militares activos puedan estar evitando los servicios de salud militares. Clínicamente, esto destaca la necesidad de aumentar la concientización sobre el daño moral para asegurar que los militares en servicio activo sean proveídos con apropiada consejería y tratamiento.

Language: es

目标: 潜在道德创伤经历 (PMIE) (违反个人主观道德标准的事件) 与羞耻和内疚等道德情绪精神痛苦相关。军事领导人和临床医生担心, 由于羞耻/内疚的退缩性, 经历PMIE的人也许不太可能寻求帮助;但是, 目前尚未探究过经历PMIE军事人员的求助模式。我们旨在解决这一研究空白。方法: 分析了对加拿大现役军人进行的全国代表性横断面心理健康调查的数据。为了评估三种PMIE暴露与过去一年求助的帮助者类别 (即专业人士, 准专业人士 (即具有心理健康咨询任务但未获医学专业执照的从业者), 非专业人士) 之间的关联, 进行了一系列逻辑回归分析, 并控制其他派遣和非派遣相关的创伤暴露, 精神病学变量, 军事因素和社会人口统计学变量。分析的数据框仅包括具有阿富汗派遣史的4854名现役CAF人员。结果: 暴露于PMIE的派遣军人相较于未暴露者, 更有可能寻求其家庭医生/全科医生 (OR = 1.72; 95%CI = 1.25-2.36), 准专业人士 (OR = 1.72; 95%CI = 1.25-2.36) 和非专业人员 (OR = 1.44; 95%CI = 1.06-1.95) 。那些PMIE暴露者也更有可能从民用医疗体系中寻求专业护理 (OR = 1.94; 95%CI = 1.27-2.96) 。结论: 就PMIE对求助的影响, 与长期持有但未经检验的假设相反, 我们发现经历PMIE的人更有可能从把关专业人员 (即全科医生) 和非专业人员, 而不是特定心理健康专业人员 (例如心理学家) 那里寻求帮助。对民用专业人员的增多利用, 加强了人们对现役军人可能回避使用军事保健服务的担忧。在临床上, 这强调了需要提高对MI的认识, 以确保向现役军人提供适当的建议和治疗。.

Language: zh