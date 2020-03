Abstract

AIM: To study a role of psychopathological and social factors in the development of suicidal behavior in patients with different forms of epilepsy. MATERIAL AND METHODS: One hundred and nineteen patients with epilepsy, 57 men and 62 women, mean age 40.7±0.54 years, were studied using neurological and psychiatric examinations, along with a large battery of scales for assessment patient's state and suicidal behavior.



RESULTS AND CONCLUSION: Clinical and psychological risk factors for suicidal behavior as well as for motivation of suicide prevention are identified. The formation of psychopathology determines the model of personality changes associated with epilepsy and the patients' response to social exclusion and stigma that lead to suicide.

Цель исследования. Изучение психопатологических и социальных факторов в развитии суицидального поведения у пациентов с разными формами эпилепсии. Материал и методы. Обследовали 119 (57 мужчин и 62 женщин) больных эпилепсией (средний возраст 40,7±0,54 года). Использовали методы неврологического и психиатрического обследования, комплекс шкал и опросников, ориентированных на оценку состояния больных и наличие суицидальных тенденций. Результаты и заключение. Определен ряд клинически и психологических факторв риска, влияющих не только на развитие суицидального поведения больных эпилепсией, но и способствующих формированию антисуицидальной мотивации. Сделан вывод о роли психических нарушений, развитию способствуют связанные с эпилепсией изменения личности и реакция пациентов на социальную изоляцию и стигматизацию.

