Abstract

INTRODUCTION: In this study, we evaluated sports injuries in 2017 Winter European Youth Olympic Festival (W-EYOF). We aimed to analyze and explain the, characteristics and types of sports injuries that occur during the games.



Materials an Methods: In this retrospective descriptive study, we evaluated the admissions of Olympic athletes to the emergency room with sport injuries between 11-18 February 2017, retrospectively. We evaluated the age, gender, sports branch, injury site and treatment processes of all patient. Whether the frequency and the types of injuries vary depending on the sports branches were analyzed.



Results: 644 athletes participated to W-EYOF2017, and 38 sport injuries were identified during the competitions held in 9 sport branches. The injury prevalence was 5.88 per 1000 athletes throughout the games. According to gender, the rate of injury was 9,44% in female and 3,57% in male. Among the injuries, knee was seen most frequently with a rate of 31.6%. The anatomical regions where sports injuries were detected were the pelvis (15.8%), the shoulder (15.8%), and the wrist and hand (10.5%). The most common injuries were seen in snowboarding (42.1%), Alpine skiing (28.9%) and ice hockey (21.2%). When patients are classified according to the type of injury, 78.4% was soft tissue trauma. These patients were discharged with recommendations such as rest, immobilization, cold application and elevation (RICE). The rate of cases requiring surgical intervention in all injuries was 7.89%. The prevalence of injuries requiring surgical intervention in the athlete population is 4.5 per 100,000 people.



Conclusion: Athletes have a high risk of injury in sports based on physical contact and challenge or requiring high effort, speed, and torque.In this context the most commonly injured anatomical region is the knee. Measures can be planned to reduce injuries in competitions such as Alpine skiing, snowboarding and ice hockey.



Giriş: Bu çalışmada 2017 Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (W-EYOF) boyunca mücadele eden atletlerin spor yaralanması açısından acil servis başvuruları incelenmiştir. Oyunlar boyunca oluşan spor yaralanmalarının oranlarını, özelliklerini ve tiplerini analiz etmek ve açıklamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif tanımlayıcı çalışmada 11-18 Şubat 2017 tarihleri arasında olimpiyat atletlerinin akreditasyon numarası ile acil servise yaptıkları başvuruları geriye dönük olarak değerlendirildi. Başvuruların tümü analiz edilerek spor yaralanmaları değerlendirmeye alındı. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların yaş, cinsiyet, yarıştığı spor dalı, yaralanma bölgesi ve tedavi süreçleri değerlendirmeye alındı. Yarışılan spor dallarındaki yaralanma sıklığı ve yaralanma bölgeleri, yaralanma tiplerinin spor dallarına bağlı değişiklik gösterip göstermediği değerlendirildi. Bulgular: W-EYOF 2017'ye toplam 644 atlet katılmıştır. 9 spor dalında gerçekleştirilen yarışmalar boyunca toplam 38 spor yaralanması vakası tespit edildi. Tüm oyunlar boyunca her 1000 atlet için yaralanma prevelansı 5.88 olarak bulundu. Cinsiyete göre yaralanma oranları kadınlar atletlerde %9,44 iken, erkek atletlerde %3,57 tespit edildi. Yaralanmalar içinde en sık %31,6 oranıyla diz yaralanması görüldü. Sıklık sırasına göre pelvis yaralanmaları %15,8, omuz yaralanmaları %15,8 ve el ve el bilek yaralanmaları %10,5 olarak bulundu. Spor dalları içinde en sık yaralanma snowboard (%42,1), Alp disiplini (%28,9) ve buz hokeyinde (%21,2) görülmüştür. Hastalar yaralanma tipine göre sınıflandırıldığında %78,4'ünün yumuşak doku travması grubuna dahil olduğu ve bu hastaların istirahat, soğuk uygulama, elevasyon ve immobilizasyon gibi öneriler ile taburcu edildiği tespit edildi. Yaralanmaların tümünde cerrahi müdahale gerektiren vakaların oranı %7,89 bulundu. Cerrahi müdahale gerektiren yaralanmaların atlet popülasyonu içindeki prevelansı 100.000 kişide 4,5 olarak tespit edildi. Sonuç: Atletlerin fiziksel temas ve mücadeleye dayalı veya yüksek efor, hız ve dönme momenti gerektiren spor dallarında yaralanma riski fazladır. Bu bağlamda en sık yaralanan anatomik bölgenin diz olduğu bulunmuştur. Alp disiplini, snowboard ve buz hokeyi gibi yarışmalarda yaralanmaları azaltmaya yönelik tedbirler planlanabilir.

Language: tr