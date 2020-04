Abstract

Envenomations by colubrid snakes in Colombia are poorly known, consequently, the clinical relevance of these species in snakebite accidents has been historically underestimated. Herein, we report the first case of envenomation by opisthoglyphous snakes in Colombia occurred under fieldwork conditions at the municipality of Distracción, in the department of La Guajira. A female biologist was bitten on the index finger knuckle of her right hand when she tried to handle a false fer-de-lance snake (Leptodeira annulata). Ten minutes after the snakebite, the patient started to have symptoms of mild local envenomation such as edema, itching, and pain in the wound. After 40 minutes, the edema reached its maximum extension covering the dorsal surface of the right hand and causing complete loss of mobility. The clinical treatment focused on pain and swelling control. No laboratory tests were performed. The patient showed good progress with the total regression of the edema 120 hours after the snake-bite accident and complete recovery of the movement of the limb in one week. Venomous bites of "non-venomous snakes" (opisthoglyphous colubrid snakes) must be considered as a significant public health problem because patients lose their work capability during hours or even days and they are forced to seek medical assistance to treat the envenomation manifestations.

Language: es

Los envenenamientos por colúbridos en Colombia son poco conocidos, por lo que la relevancia clínica de estas especies de serpientes en los accidentes ofídicos ha sido históricamente subestimada. Se presenta el primer caso de envenenamiento por una serpiente opistoglifa en Colombia, ocurrido bajo condiciones de trabajo de campo en el municipio de Distracción, departamento de La Guajira.

Una bióloga fue mordida en el nudillo del dedo índice de la mano derecha cuando trató de manipular una falsa cabeza de lanza o falsa mapanare (Leptodeira annulata). Diez minutos después de la mordedura de la serpiente, la paciente presentó síntomas de envenenamiento local leve, como edema, picazón y dolor en la herida. Después de 40 minutos, el edema alcanzó su extensión máxima, cubriendo la superficie dorsal de la mano derecha y causando la pérdida completa de la movilidad. El tratamiento clínico se centró en el control del dolor y la inflamación. No se hicieron pruebas de laboratorio. La paciente tuvo una buena evolución, con la regresión total del edema 120 horas después del accidente ofídico y la normalización de los movimientos de la extremidad a la semana.

Las mordeduras venenosas de serpientes "no venenosas" (serpientes colúbridas opistoglifas) deben considerarse un problema de salud pública importante, ya que los pacientes pierden la capacidad de trabajo durante horas o días y se ven obligados a buscar asistencia médica para contrarrestar las manifestaciones locales de envenenamiento.

Language: es