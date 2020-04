Abstract

BACKGROUND: Riding a motorcycle involves a risk of suffering from ailments of the musculoskeletal system. These can be caused, i.a., by long-term persistence of a unfavorable body position, vibrations or the necessity of wearing a protective helmet. One of the occupational groups that use motorcycles are road traffic police officers. There are few literature reports of ailments related to riding a motorcycle, especially as regards police officers using these vehicles while on duty. The key objective of this research was to investigate the occurrence of locomotor system disorders during a motorcycle ride or after it, among Polish police officers who actively ride motorcycles. Factors which can affect the occurrence and characteristics of those disorders were also verified. MATERIAL AND METHODS: A survey including 42 questions was used in the research. After obtaining the consent from the Police Commander-in-Chief, 485 questionnaires were distributed to selected Provincial Police Headquarters, 377 of which were eventually approved for statistical analysis.



RESULTS: In 57.37% of the investigated police officers who regularly rode motorcycles while on duty, ailments of the locomotor system were reported, which most often appeared after a long ride (53.46%), and usually disappeared within a few hours after its end (60.65%). The ailments were found to mostly occur in the lumbosacral (76.17%) and cervical spine (50.93%); however, the highest intensity was observed in the lumbosacral spine (5.86%) and knee joints (5.11%). Also, there was a direct connection between pain and years of service on a motorcycle (p = 0.014), the average monthly distance (p = 0.036), and past motorcycle accidents (p = 0.001), or other accidents (p = 0.002).



CONCLUSIONS: The Polish police officers experience locomotor system disorders related to riding a motorcycle while on duty. The factors affecting their occurrence include experience in riding a motorcycle, the monthly distance covered, and accidents. Med Pr. 2020;71(2):177-86.



This work is available in Open Access model and licensed under a CC BY-NC 3.0 PL license.

WSTĘP: Jazda na motocyklu wiąże się z ryzykiem wystąpienia dolegliwości ze strony układu ruchu, które mogą być spowodowane m.in. długotrwałym utrzymywaniem niekorzystnej pozycji ciała, wibracjami lub koniecznością noszenia kasku ochronnego. Jedną z grup zawodowych użytkujących motocykle podczas służby są policjanci ruchu drogowego. Niewiele badań zostało poświęconych dolegliwościom związanym z jazdą na motocyklu, zwłaszcza dotyczącym policjantów pełniących służbę na tych pojazdach. Głównym celem niniejszej pracy było zbadanie, czy wśród funkcjonariuszy polskiej Policji pełniących służbę na motocyklach występują, w czasie jazdy lub po jej zakończeniu, dolegliwości ze strony układu ruchu. Sprawdzono czynniki, jakie mogą wpływać na występowanie, oraz charakterystykę tych dolegliwości.

MATERIAŁ I METODY: W badaniu posłużono się złożoną z 42 pytań ankietą przygotowaną przez autorów badania. Po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji 485 ankiet wysłano do wybranych komend. Do analizy statystycznej zaakceptowano 377 ankiet.

WYNIKI: U 57,37% badanych funkcjonariuszy stwierdzono występowanie związanych z jazdą na motocyklu dolegliwości ze strony układu ruchu, które najczęściej pojawiały się po dłuższym czasie od rozpoczęcia jazdy (53,46%) i zwykle ustępowały w ciągu kilku godzin od jej zakończenia (60,65%). Najczęściej występowały w okolicy odcinka lędźwiowo- krzyżowego (76,17%) i szyjnego kręgosłupa (50,93%). Największe ich nasilenie dotyczyło kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (5,86%) oraz stawów kolanowych (5,11%). Stwierdzono także związek między występowaniem dolegliwości a liczbą lat służby na motocyklu (p = 0,014), średnim dystansem pokonywanym w ciągu miesiąca (p = 0,036) oraz przebytymi wypadkami motocyklowymi (p = 0,001) lub innymi (p = 0,002).

WNIOSKI: Funkcjonariusze polskiej Policji pełniący służbę na motocyklach odczuwają związane z nią dolegliwości ze strony narządu ruchu. Czynnikami wpływającymi na ich występowanie są doświadczenie w prowadzeniu motocykla, średnia odległość pokonywana w ciągu miesiąca oraz przebyte wypadki. Med. Pr. 2020;71(2):177-186.

