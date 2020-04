Abstract

Cantharidin is a toxin extracted from coleoptera beetles, commonly known as 'Spanish fly'. Traditionally it was used as an aphrodisiac, a vesicant or as an abortifacient. Intoxication by this substance has been widely reported, generally associated with gastrointestinal complications, such as digestive hemorrhage, and genitourinary disorders, such as hematuria and acute kidney injury. The authors describe the case of a 51-year old male patient who developed severe cantharidin poisoning after ingesting a preparation ('tea formulation') containing the substance. The patient reported a burning sensation in his oral cavity, diarrhea and hematuria, having sustained acute kidney injury and atypical neurological symptoms. Due to the lack of an antidote, the available treatment options are reduced to supportive measures. This case strengthens the need for a thorough medical history to ascertain the use of 'natural' products and medicinal herbs (i.e. of unregulated origin), and the importance of educating the community to their potential toxicity.

Language: pt





A cantaridina é uma toxina extraída de coleópteros, comummente conhecidos como 'Spanish fly'. Historicamente utilizada como afrodisíaco, vesicante e abortivo. A intoxicação por este agente encontra-se amplamente descrita, tipicamente com envolvimento das mucosas gastrointestinal, com hemorragia digestiva, e genitourinária, com hematúria e lesão renal aguda. Os autores apresentam o caso de um doente do sexo masculino, com 51 anos que desenvolveu um quadro de intoxicação aguda por cantaridina, após ingestão de uma preparação ('chá') desta substância, com ardor na cavidade oral, diarreia, disúria, hematúria, lesão renal aguda e com um quadro neurológico atípico. A toxicidade pela cantaridina é sistémica, contudo, o envolvimento neurológico é raro. Dada ausência de um antídoto, preconiza-se a terapêutica de suporte. Este caso reforça a importância de uma anamnese detalhada, incluindo a utilização de produtos 'naturais' ou de ervanária (i.e. de origem não controlada), e da necessidade de alertar os doentes para a sua potencial toxicidade.

Language: pt