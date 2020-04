Abstract

INTRODUCTION: Sao Tome and Principe is an African low-and-middle-income country, where extreme poverty causes major health inequalities. No systematic research has been done on the consumption of alcohol and drugs in Sao Tome and Principe, and only overall statistics are available based on the importation of alcoholic drinks and their distribution among the population. There are also no studies on consumption of alcohol and illicit substances in children and youth and no preventive measures being undertaken. Besides that, manual databases present significant limitations, considering the lack of causes associated with mortality rates (0 - 5 years and > 5), and the difficulty to establish a cause/effect relation between diseases, deaths and life expectancy. No relevant data with burden of life was found in the reports of Centro Nacional de Endemias or the non-governmental, organization Instituto Marques de Valle Flor, a facilitator on healthcare clinical specialties selected on a voluntary basis by doctors from Portuguese hospitals. So, we proposed to provide a first overview of family and housing conditions, and above all, the consumption of alcohol and illegal drugs in young people. Thus, a project, the National Survey on Harmful Consumption of Alcohol and Drugs in Schools of Sao Tome and Principe, will be realized in order to better characterize the situation among children and young students and test public health communication strategies and preventive interventions aimed at this target-population. Interventions were designed taking into consideration local sociocultural realities of target audiences. We considered dialect language, single-parent families (matriarchal structure) and polygamy (mostly) in men and a country and governments led by men (patriarchal structure) and, in which the woman's role, as Food and Agriculture Organization of the United Nations reports, remains overlooked. Subsequently, we will collect traditional alcohols samples from the two main islands for analysis (at Laboratório de Estudos Farmacêuticos and Laboratório Nacional de Engenharia Civil - Portugal) and to determine heavy metals in the production process and impact on burden of life. MATERIAL AND METHODS: In order to characterise the country's situation in terms of alcohol and illicit substances consumption a literature review was carried out through a search in several international electronic databases, such as those of the World Health Organization, World Health Organization Africa, United Nation, The Lancet and Lancet Global Health, etc. Available data of the following institutions of Sao Tome and Príncipe was also analyzed: National Institute of Statistics, Ministry of Education, Culture and Training and Ministry of Health and Social Affairs. Several interviews with community and church leaders as well as with members of catholic missions were carried out to better understand the local situation. Following this, a nationwide cross-sectional survey of a sample of 2064 students will be carried out. This will include a questionnaire on socio-demographic characteristics, lifestyles, health behaviors/attitudes, alcohol and illicit substances consumption. Finally, based on the overall diagnosis obtained, some edutainment health communication preventive interventions will be tested in the primary schools of three districts (EDUCA_TURTLE) and on the radio journalists (EDUCA_PRESS). These were evaluated by primary school teachers and by radio journalists.

Language: pt

Introdução: São Tomé e Príncipe é um País Africano de Língua Oficial Portuguesa, de rendimento baixo-médio, onde a extrema pobreza potencia grandes desigualdades em saúde. Pouco se sabe sobre o consumo de álcool e substâncias ilícitas, além dos indicadores de importação e distribuição pela população. Não existem estudos realizados sobre este tema em crianças e adolescentes e são desconhecidas quaisquer medidas preventivas. Além disso, as bases de dados manuais apresentam limitações significativas, perante a inexistência de causas associadas às taxas de mortalidade (0 - 5 anos e > 5), e incapacidade de estabelecer uma relação causa-efeito entre doenças e morte e esperança média de vida. Inexistência de dados relativo às causas de mortalidade nos relatórios do Centro Nacional de Endemias ou nos relatórios da organização não-governamental Instituto Marquês de Valle Flor, entidade facilitadora de cuidados de saúde em especialidades clínicas selecionadas em regime de voluntariado de médicos de hospitais Portugueses. Propusemos assim realizar o primeiro diagnóstico de situação familiar e condições de habitação, e sobretudo, sobre o consumo de álcool e de substâncias ilícitas nos jovens. Neste sentido, foi desenvolvido o Inquérito Nacional sobre o Consumo de Álcool e Drogas em Meio Escolar em São Tomé e Príncipe para melhor caraterização da situação na população escolar, e para testar estratégias de comunicação em saúde e intervenções preventivas adaptadas às realidades socioculturais das populações-alvo. Foram considerados o dialeto, as famílias monoparentais, (estrutura matriarcal) a poligamia (sobretudo nos homens) num país e com governos liderados por homens (estrutura patriarcal), onde o papel da mulher, como refere a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, continua esquecido. Posteriormente procederemos à recolha de amostras de álcoois tradicionais, nas duas principais ilhas, para análise (pelo Laboratório de Estudos Farmacêuticos e Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e determinar os metais pesados no processo de produção e impacto na esperança média de vida.Material e Métodos: Revisão da literatura nas bases de dados eletrónicas da Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial da Saúde África, Organização das Nações Unidas, SCOPUS, MEDLINE, The Lancet e Lancet Global Health. Também considerámos e analisámos os dados disponíveis no Instituto Nacional de Estatística, Ministério das Finanças, Estatísticas da Educação, Ministério da Educação, Cultura e Formação, Estatística da Saúde, Ministério da Saúde e Assuntos Sociais do XV Governo de Iniciativa Presidencial 2013-14. Serão realizadas algumas entrevistas qualitativas aos líderes de todas as comunidades, à igreja e missões católicas com intervenção humanitária e apoio aos mais desfavorecidos. Posteriormente, aplicação de um questionário biográfico, demográfico e socioeconómico sobre o uso de substâncias lícitas e ilícitas a uma amostra de 2064 estudantes. Foram consideradas as caraterísticasdemográficas, sociais e culturais. Após resultados e conclusões, iremos ensaiar algumas intervenções preventivas de comunicação em saúde como o edutainment nas escolas primárias de três distritos (EDUCA_TARTARUGA) e com os jornalistas de rádio (EDUCA_PRESS), as quais serão avaliadas pelos professores primários e pelos jornalistas de rádio.

Language: pt