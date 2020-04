Abstract

American football is considered one of the sports with the most impact in athletic injuries and most participants at the institutional level both in public and mostly in private universities, in addition to being a sport in which players are exposed to greater contact and physical demand. In this situation, it is important that sports teams as well as athletes integrate and work together with a physiotherapist to receive better care, treatment and prevention of sports injuries, in order to obtain a better benefit throughout their sporting career, improve their athletic performance, quality of life and reduce the risk of injury incidence.



In Mexico, football has several years generating an increasing media and social impact in different universities; however, there is a lack of documented knowledge about the levels of physical capacity and characteristics of Mexican players who compete at the highest level that could give the guideline to coaches and managers decision-making at the sports or administrative level.

Considering the limited information that exists in the literature on football injuries in higher middle school population in our country, this work was carried out with the aim of determining the proportion, type of injuries and aftermath that have presented football players from the Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca.

Language: es

El futbol americano es considerado uno de los deportes con el mayor número de lesiones y participantes a nivel institucional, tanto en universidades públicas y mayormente en privadas, además de ser un deporte en el cual los jugadores se encuentran expuestos a mayor contacto y demanda física. Ante esta situación, es importante que tanto los equipos deportivos como los deportistas integren y trabajen en conjunto con un fisioterapeuta para recibir una mejor atención, tratamiento y prevención de lesiones deportivas, esto con la finalidad de obtener un mejor beneficio a lo largo de su trayectoria deportiva, mejorar su rendimiento deportivo, calidad de vida y reducir el riesgo de incidencia de lesiones.

En México, el futbol americano tiene varios años generando un impacto mediático y social cada vez mayor en diferentes universidades; sin embargo, existe una falta de conocimiento documentado sobre los niveles de capacidad física y las características de los jugadores mexicanos que compiten al máximo nivel, lo cual pudiera dar la pauta a entrenadores y directivos para la toma de decisiones en el plano deportivo o administrativo.

Considerando la escasa información que existe en la literatura sobre las lesiones de futbol americano en población de enseñanza media superior en nuestro país, se realizó el presente trabajo con el objetivo de determinar la proporción, el tipo de lesiones y las secuelas que han presentado los jugadores de futbol americano de la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca.

Language: es