Abstract

INTRODUCTION: There Is little information showing orthopedic injuries at the same time as a hip fracture. Our objective is to determine if there is association between the type of orthopedic injuries associated in patients with hip fractures and their demographic variables, fracture pattern and mechanism of injury. MATERIAL AND METHODS: Transversal design, descriptive and retrospective. We reviewed cases with hip fractures and had an associated orthopedic lesion from November 01, 2012 to October 31, 2016.



RESULTS: We included 103 patients, of whom women 61.2%; average age 64 ± 21 years. Over 65 years old accounted for 59% (n = 61/103), 61.2% had Perthrocanteric fracture (AO/OTA type 31-A1 to A3) (n = 63), the rest of the neck (AO/OTA type 31-B1 to B3) (n = 40); 21.4% had two or more injuries associated with hip fracture (n = 22). The lesions associated with women were those of distal radio, while in males were those of the acetabulum, pelvis or others. There were No differences in sex, age, injury mechanism or number of associated injuries depending on the AO classification of the hip fracture.



DISCUSSION: There is a significant number of injuries associated with hip fractures regardless of age, sex, or location.

Language: es



INTRODUCCIÓN: La información que demuestra lesiones ortopédicas al mismo tiempo que fractura de cadera es escasa. Nuestro objetivo es determinar si existe relación entre el tipo de lesiones ortopédicas asociadas en pacientes con fractura de cadera y sus variables demográficas, el trazo de fractura y el mecanismo de lesión.

Language: es

MATERIAL Y MÉTODOS: Diseño transversal, descriptivo y retrospectivo. Se revisaron los casos con fracturas de cadera y que tuvieran alguna lesión ortopédica asociada del 01 de Noviembre de 2012 al 31 de Octubre de 2016.

Language: es

RESULTADOS: Se incluyeron 103 pacientes, de los cuales 61.2% fueron mujeres; media de edad 64 ± 21 años. Los mayores de 65 años representaron 59% (n = 61/103), 61.2% tuvieron fractura pertrocantérica (AO/OTA tipo 31-A1 a A3) (n = 63), el resto de cuello (AO/OTA tipo 31-B1 a B3) (n = 40); 21.4% tuvieron dos o más lesiones asociadas a fractura de cadera (n = 22). Las lesiones asociadas en mujeres fueron las de radio distal, mientras que en hombres fueron las del acetábulo, pelvis u otras. No hubo diferencias en cuanto a sexo, edad, mecanismo de lesión o número de lesiones asociadas dependiendo de la clasificación AO de la fractura de cadera.

Language: es

DISCUSIÓN: Existe un número considerable de lesiones asociadas en fracturas de cadera, independientemente de la edad, el sexo o localización.

Language: es