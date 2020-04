Abstract

The recent Vale S.A. dam failure in 2019 is one of the most serious work accidents ever in Brazil and is becoming a milestone for mining risk management systems in the country. It is characterized as an incident with irreversible and hard-to-manage intensive and direct impacts on workers and extensive impacts in space and time. Despite their low frequency, dam failures are not rare, but represent an open fracture in an universe in which abnormalities become the normal state of affairs in the everyday routine of corporations. Work accidents like this one and that involving the Samarco dam in 2015 undermine the trust in the entire mine tailings dam failure risk prevention and control system. We need to learn from these incidents to change the ideas and methods in vigor in an intersectoral and participatory manner.

Language: en



O recente rompimento da barragem da mineradora Vale S.A., em 2019, figura entre os mais graves acidentes de trabalho já registrados no Brasil e caminha para se tornar um marco no sistema de gerenciamento de riscos dessas atividades no país. Ele caracteriza-se como um evento que envolve desde impactos intensivos e diretos sobre trabalhadores e comunidades a efeitos extensivos no espaço e tempo, irreversíveis e de difícil gestão. Rompimentos de barragens não são eventos raros, porém, apesar da baixa frequência, configuram uma fratura exposta de um universo de anormalidades transformadas em normalidades no cotidiano das corporações. Acidentes de trabalho como esse e o da Samarco em 2015 abalam a confiança em todo o sistema de prevenção e controle de riscos de acidentes e desastres em barragens de mineração. Devemos extrair lições dos mesmos com o sentido de mudar as lógicas vigentes de modo intersetorial e participativo.

Language: pt