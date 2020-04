Abstract

Man-made disasters, such as tailings dam failures, raise countless questions. Such is the case of the Vale S.A. dam in Brumadinho, which failed on 25 January 2019. Based on the Accident Analysis and Prevention Model (AAPM), in the present essay we raise some issues deserving of consideration in an in-depth analysis of this disaster. Following AAPM four axes - analysis of the normal operation, barrier analysis, change analysis and conceptual broadening - we sought to contribute to the understanding of the human, technological and organizational dimensions of the disaster. Investigations restricted to technical explanations of the dam failure do not seem to be acceptable. In the present case, analysis should elucidate decision making at several levels of the company management that possibly culminated in normalization of deviance and migration of the system toward accidents. The company's influence on control and overseeing agencies evidences the weaknesses of the Brazilian disaster prevention model.

Language: en

A ocorrência de desastres feitos pelo homem, como as rupturas de barragens de rejeitos de empresas mineradoras, levanta inúmeros questionamentos. É o caso da barragem de Brumadinho, operada pela Vale, que se rompeu em 25 de janeiro de 2019. Pretende-se neste ensaio, apoiados no Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes (MAPA), elencar questões que merecem ser consideradas na investigação em profundidade do desastre. Seguindo os quatro eixos do método -- análise do funcionamento normal, análise de barreiras, análise de mudanças e ampliação conceitual --, pretende-se buscar entender as dimensões humanas, tecnológicas e organizacionais do desastre. Não parece aceitável investigação que se restrinja às explicações técnicas para a ocorrência da ruptura da barragem. Neste caso, a análise precisa esclarecer os processos de decisão tomada em diversos níveis da empresa que culminaram com a possível normalização de desvios e migração do sistema para acidentes. A influência da empresa sobre os órgãos de controle e fiscalização demonstra a fragilidade do modelo brasileiro de prevenção de desastres.

Language: pt