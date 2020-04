Abstract

BACKGROUND: Work accidents affect more than 700,000 workers in Brazil each year. Among the three economic sectors, industry is the one that contributes with most work accidents in the country. Metallurgical and metal-mechanic companies stand out within this sector as a function of the frequency of leaves resulting from work-related accidents and illnesses.



OBJECTIVE: To analyze the occupational profile and hazards associated with work accidents at a metal-mechanic company for the period from 2007 to 2015.



METHODS: Cross-sectional study that analyzed data available in work accident report forms issued by the employer.



RESULTS: Thesociodemographic and occupational profile predominantly associated with work accidents at the investigated company included: male gender, age 18 to 29 years old, white people, married or in stable union, with incomplete higher education, welders/assemblers and less than 5years of work at the company. The most frequent types of injuries caused by accidents were fractures, dislocations, strains, contusions, excoriations, cuts and amputations. The most common causative agents were metal parts. The highest accident rates corresponded to 2008 and 2012, in which years economic recession hit the metal-mechanic segment.



CONCLUSION: In addition to pointing to an economic sector with a high-risk work accident profile, the analyzed work accidents - the predominant consequence of which was leave for more than 15 days - might express a selective strategy from the company, which chose not to record less serious accidents.

INTRODUçãO: Os acidentes de trabalho vitimam mais de 700 mil trabalhadores anualmente no Brasil. Dos três setores econômicos o maior responsável pelos acidentes de trabalho no país é o industrial. Dentro desse setor, a indústria metalúrgica e a metalmecânica se destacam pela proporção de afastamentos decorrentes de acidentes e agravos relacionados ao trabalho.

OBJETIVO: Analisaros riscos ocupacionais existentes e o perfil associado aos acidentes de trabalho ocorridos em uma indústria do setor metalmecânico no período 2007 a 2015.

MéTODOS: Estudo transversal, realizado em indústria a partir das análises dos dados das comunicações de acidentes de trabalho (CAT) emitidas pela empresa.

RESULTADOS: O perfil sociodemográfico e ocupacional predominante dos acidentados na indústria estudada foi o trabalhador do sexo masculino, entre 18 e 29 anos, caucasiano, casado ou em união estável, com nível superior incompleto, soldador/montador e com menos de 5 anos de serviço. As lesões mais frequentes produzidas pelos acidentes ocorridos no período estudado foram: fraturas, luxações, distensões, contusões, escoriações, cortes e amputações; e os agentes causadores mais comuns foram peças de metal. As maiores taxas de acidentes de trabalho ocorreram nos anos de 2008 e 2012, anos associados a períodos de recessão econômica que atingiram o setor metalmecânico.

CONCLUSãO: Os registros de acidentes estudados, no qual predominaram os afastamentos por mais de 15 dias, para além da indicação de um setor com perfil de riscos de acidentes graves, podem expressar uma estratégia seletiva patronal, que optou pela omissão do registro dos acidentes de menor gravidade.

