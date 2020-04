Abstract

Introduction

The influence of peers in young people appears in different areas such as drug use or risk-taking. Regarding road risk, Gaymard (2009) showed that transgressions of the highway code among young motorists were influenced by peers.

Objective

This study explores the representation of the moped in adolescents, as well as the normative models of reference that influence it, in order to better understand what underlies the practices of young users.

Method

Inspired by the work considering the social representation as a normative system, we tested with a group of teenager scooter drivers, the influence of two normative models; that of parents and that of peers. With this in mind, we used a questionnaire of alternative choices.

Results

The results, updated by structural equation modeling, show that the representation of moped among adolescents is organized around group values and transgressions valued by peers. The moped is perceived as a tool of emancipation towards parents and integration into the group through fun uses rather than as a means of transportation to the first place.

Conclusion

We adapted tools that allowed us to show that peers were the normative anchor group for youth, but that parents impacted representation on specific and unconditional points. The two normative poles appear indissociable, encouraging young people to constantly find compromises between them by means of a "normative negotiation" (Gaymard, 2003).

Résumé

Introduction

L'influence des pairs chez les jeunes apparaît dans différents domaines comme la consommation de stupéfiants ou la prise de risque. Concernant le risque routier, Gaymard (2009) a montré que les transgressions du code de la route chez les jeunes automobilistes étaient influencées par les pairs.

Objectifs

Cette étude explore la représentation du cyclomoteur chez les adolescents, ainsi que les modèles normatifs de références qui l'influencent, afin de mieux comprendre ce qui sous-tend les pratiques des jeunes usagers.

Méthode

En nous inspirant des travaux considérant la représentation sociale comme un système normatif, nous avons testé auprès d'un groupe d'adolescents conducteurs de scooter, l'influence de deux modèles normatifs ; celui des parents et celui des pairs. Dans cette optique, nous avons utilisé un questionnaire des choix alternatifs.

Résultats

Les résultats, mis à jour par une modélisation par équations structurelles, font apparaître que la représentation du cyclomoteur chez les adolescents est organisée autour de valeurs de groupe et de transgressions valorisées par les pairs. Le cyclomoteur est perçu comme un outil d'émancipation vis-à-vis des parents et d'intégration au groupe à travers des usages ludiques plutôt que comme un moyen de transport au premier degré.

Conclusion

Nous avons adapté des outils qui nous ont permis de montrer que les pairs constituaient le groupe d'ancrage normatif des jeunes mais que les parents impactaient la représentation sur des points précis et jugés comme non conditionnels. Les deux pôles normatifs apparaissent indissociables incitant les jeunes à sans cesse trouver des compromis entre eux au moyen d'une " négociation normative " (Gaymard, 2003).

