Abstract

OBJECTIVE: to describe the epidemiological profile of scorpionism and to investigate factors associated with case severity in the Far South of Bahia, Brazil.



METHODS: this was a descriptive study using data on scorpion accidents reported on the Notifiable Health Conditions Information System (SINAN) from 2010 to 2017; odds ratios (OR) were calculated to investigate factors associated with severe cases.



RESULTS: 3,055 cases were reported, of which 411 (13.5%) were severe and included 10 deaths; highest incidence occurred in 2017 (1.3 per 1,000 inhabitants); cases predominated in rural areas (62.5%), among males (70.1%), those aged 20-49 years (51%), and Black people (84%); 22.7% of those stung received serotherapy; severe cases were more frequent among children under 15 years old (OR=3.26; 95%CI 2.55;4.74), and people stung in rural areas (OR=1.40; 95%CI 1.10;1.78).



CONCLUSION: scorpionism incidence increased; case severity was associated with younger people and occurrence in rural areas.

Language: en





OBJETIVO: descrever o perfil epidemiológico do escorpionismo e investigar fatores associados à gravidade dos casos no Extremo Sul Baiano, Brasil.



MÉTODOS: estudo descritivo, com dados dos acidentes escorpiônicos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) entre 2010 e 2017; calculou-se a razão de chances (odds ratios [OR]) na investigação de fatores associados aos casos graves.



RESULTADOS: foram notificados 3.055 casos, 411 deles graves (13,5%), com dez óbitos; a maior incidência aconteceu em 2017 (1,3 por 1 mil hab.); predominaram casos na zona rural (62,5%), no sexo masculino (70,1%), na faixa etária de 20-49 anos (51%) e em pessoas negras (84%); receberam soroterapia 22,7% dos acidentados; os quadros graves foram mais frequentes entre menores de 15 anos (OR=3,26; IC95%2,55;4,74) e acidentados na zona rural (OR=1,40; IC95%1,10;1,78).



CONCLUSÃO: houve aumento da incidência do escorpionismo; a gravidade dos casos foi associada à menor idade e ocorrência na zona rural.



OBJETIVO: describir el perfil epidemiológico del escorpionismo e investigar los factores asociados con la gravedad de los casos en el extremo sur de Bahia, Brasil.

Language: es

MÉTODOS: estudio descriptivo con datos sobre accidentes escorpiónicos reportados en el Sistema de Información de Enfermedades de Notificación de 2010 a 2017; se calcularon las razones de probabilidad (odds ratio, OR) en la investigación de los factores asociados a los casos graves.

Language: es

RESULTADOS: se reportaron 3.055 casos, de los cuales 411 fueron graves (13,5%), con 10 muertes; la mayor incidencia fue en 2017 (1,3 por 1000 habitantes); los casos predominaron en las zonas rurales (62,5%), en hombres (70,1%), de 20 a 49 años (51%) y en personas de raza negra (84%); el 22,7% de los heridos recibió seroterapia; los casos graves fueron más frecuentes entre niños menores de 15 años (RP=3,26 - IC95%2,55;4,74) y lesionados en áreas rurales (RP=1,40 - IC95%1,10;1,78).

Language: es

CONCLUSIÓN: hubo una mayor incidencia de escorpionismo; la gravedad de los casos se asoció a una edad más joven y a áreas rurales.

Language: es