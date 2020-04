Abstract

We assessed the incidence of mechanical injury in drug users. Incidence was 21.9% and exceeds the global average injury rate by 2.4 times Mortality from mechanical injury among drug users ranges from 4.46% to 5%. This value is 4.46-5%, which is 64-71 times higher than the average mortality rates from injury and 89-100 times higher than trauma mortality rate in Russia. Psychoactive drugs from the groups of neurostimulators and neurodepressors have a significant impact on the course of traumatic brain injury; hallucinogens only increase the risk of traumatic injury. In cases of mild traumatic brain injury and concussion combined with drug intoxication, the action of the psychoactive drug is the leading link of pathogenesis. In cases of moderate to severe traumatic brain injury combined with drug intoxication, craniocerebral trauma determines the outcome.

Language: ru





Провели оценку частоты встречаемости механической травмы у наркопотребителей. Она составляет 21,9% и превышает среднемировые показатели травматизма в 2,4 раза. Смертность от механической травмы среди потребителей наркотических веществ составляет 4,46--5%, что больше среднемирового показателя в 64--71 раз и показателя смертности от травмы в РФ в 89--100 раз. Существенное влияние на течение черепно-мозговой травмы оказывают психоактивные вещества из групп нейростимуляторов и нейродепрессантов; галлюциногены только увеличивают риск получения механической травмы. При ушибе легкой степени тяжести и сотрясении головного мозга в сочетании с отравлением наркотиками ведущим в патогенезе следует считать действие психоактивного вещества. При ушибе головного мозга средней и тяжелой степени тяжести у пострадавшего в состоянии отравления наркотиками черепно-мозговая травма имеет решающее значение для исхода и является основным повреждением.

Language: ru