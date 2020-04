Abstract

AIM: A comparative analysis of the clinical efficacy of cholinergic drugs and acetylcholinesterase inhibitors (IHE), as well as their combination, in the treatment of cerebrovascular disease and consequences of intracranial injury according to clinical, instrumental and laboratory dynamic observations. MATERIAL AND METHODS: Ninety patients with cerebrovascular pathology, including 45 with chronic brain ischemia stage 2 (ICD-10 I67) and 45 with sequelae of intracranial injury (ICD-10 T90.5), were enrolled in the study. Complex treatment of patients included basic and specific therapy. The groups were divided into 3 subgroups of 15 people: the neuromidin group, the gliatilin group and the neuromidin + gliatilin group. The duration of treatment was 2 months. All patients underwent a comprehensive clinical, neurophysiological and laboratory examination prior to therapy, after 1 month and 2 month from the beginning of therapy: a study of cholinesterase activity in the blood, testing on MMSE and Hamilton scales, transcranial magnetic stimulation with determination of Central motor conduction time and somatosensory evoked potentials with calculation of Central afferent conduction time.



RESULTS: Prior to treatment, a significant positive strong correlation was found between the age of patients and the level of CE activity in serum (Rs=0.77; p=0.0001). The treatment resulted in a significant (p<0.05) improvement of all parameters (except for MMSE that showed a trend towards improvement) in the neuromidin and the neuromidin + gliatilin subgroups of each group compared to those in the gliatilin subgroups. In addition, after 2 months from the beginning of treatment, there was a significant decrease in the activity of CE in serum in the neuromidin and the neuromidin + gliatilin subgroups.



CONCLUSION: The study of deviations of the 'cholinergic profile' (the level of CE activity in the blood) in patients with cerebral pathology and the strategy using cholinergic drugs, IHE and their combination for the treatment of neuropsychiatric disorders, is one of the important directions in the optimization of combined therapy of patients of this profile.

Language: ru



Цель исследования. Сравнительный анализ клинической эффективности холинергических препаратов и ингибиторов ацетилхолинэстеразы, а также их сочетания в комплексной терапии цереброваскулярной патологии и последствий закрытых черепно-мозговых травм (ЗЧМТ) по данным клинико-инструментального и лабораторного динамического наблюдения. Материал и методы. Обследованы 90 пациентов с цереброваскулярной патологией (хроническая ишемия мозга 2-й стадии (I67; 45 пациентов) и последствиями ЗЧМТ (T90.5; 45 пациентов). Группы были разделены на 3 подгруппы по 15 человек. Комплексное лечение больных включало базисную и специфическую терапию: в 1-й подгруппе - лекарственный препарат (ЛП) Нейромидин, во 2-й - ЛП Глиатилин, в 3-й - ЛП Нейромидин плюс ЛП Глиатилин. Длительность лечения составила 2 мес. Всем пациентам проводили комплексное клиническое, нейрофизиологическое и лабораторное обследование до начала терапии, через 1 мес и 2 мес от начала терапии: исследование активности холинэстеразы в крови, тестирование по краткой шкале оценки психического статуса (MMSE) и шкале Гамильтона, проведение транскраниальной магнитной стимуляции с определением времени центрального моторного проведения и исследование соматосенсорных вызванных потенциалов с вычислением времени центрального афферентного проведения. Результаты. До начала лечения выявлена значимая положительная сильная корреляционная связь между возрастом пациентов и уровнем активности холинэстеразы в сыворотке крови (Rs=0,77; р=0,0001). На фоне проводимого лечения по всем исследуемым параметрам были получено значимое (р<0,05) улучшение всех исследуемых параметров (кроме шкалы MMSE, которая показала лишь тенденцию к улучшению) в 1-й и 3-й подгруппе каждой из групп по сравнению с параметрами, полученными во 2-х подгруппах соответствующих групп. Кроме того, через 2 мес от начала лечения отмечено значимое снижение активности холинэстеразы в сыворотки крови в 1-й и 2-й подгруппе больных. Заключение. Исследование девиаций 'холинергического профиля' (уровень активности холинэстеразы в крови) у пациентов с церебральной патологией и стратегия использования холинергических препаратов, ингибиторов ацетилхолинэстеразы, а также их сочетания для коррекции психоневрологических расстройств являются одним из важных направлений в оптимизации комбинированной терапии больных данного профиля.

Language: ru