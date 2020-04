Abstract

BACKGROUND: Fall in the elderly is considered as a geriatric syndrome, which increases the risk of new falls, decreases physical functioning and autonomy and is associated with other geriatric syndromes. One of the most common risk factors for falls is the pathology of the musculoskeletal system, including osteoarthritis, sarcopenia, osteopenia and osteoporosis, as well as chronic pain.



AIM: To characterize diseases of the musculoskeletal system in elderly patients with falls. MATERIAL AND METHODS: The study included 289 patients (mean age 75,8±7,9 years, 224 women) who underwent falls during the last year. All patients had polymorbid pathology (mean number of diseases 5,13±2,3, the Charlson index 5,63±1,8 points). All patients underwent general clinical studies, a comprehensive geriatric assessment, X-ray examination of the joints, dual-energy X-ray absorptiometry.



RESULTS AND CONCLUSION: The risk of falls assessed with a self-assessment scale as 7,45±3 points had 90,3% of patients, 34,6% of patients had the high hospital risk of falls. All patients had aggravated geriatric status (on average 7 geriatric syndromes). Among the risk factors for falls, one of the most common was the condition associated with the pathology of the musculoskeletal system: chronic pain (84,7%), physical inactivity (56,1%), disorders of balance (60,2%) and gait (35,9%), the use of mobility aids (30,4%), orthopedic pathology (9,7%) and vitamin D deficiency (86,1%). Osteoarthritis prevailed (75,8%) among nosological forms. One hundred and forty-two (64,8%) patients had pain in the joints, the duration of pain was 6,2±5,6 days, the pain intensity was 47,2±20,7 mm on a visual analogue scale and 106,3±112,3 points by WOMAC. The neuropathic component was diagnosed on DN4 scale in 34 (23,9%) patients. Dynapenia was detected in 109 (37,7%) patients, and sarcopenia in 28 (25,6%) of them. The risk of osteoporotic fractures was 17,4±7,9%. The significantly higher incidence of dynapenia, insufficiency and deficiency of vitamin D and a higher risk of osteoporotic fractures was observed in 289 patients with falls compared to 213 people without falls.

Введение. Падение у пожилых людей рассматривается как гериатрический синдром, при котором увеличивается риск новых падений, имеется связь с другими гериатрическими синдромами и возникает снижение физического функционирования и автономности. К наиболее распространенным факторам риска падений относится патология костно-мышечной системы, включающая остеоартрит, саркопению, остеопению и остеопороз, а также хронический болевой синдром. Цель исследования. Дать характеристику заболеваний костно-мышечной системы у пожилых пациентов с падениями. Материал и методы. В исследование включены 289 пациентов (224 женщины) в возрасте 75,8±7,9 года, перенесших падения в течение последнего года. Все пациенты имели полиморбидную патологию (количество заболеваний 5,13±2,3, индекс Чарльсон 5,63±1,8 балла). Всем пациентам проведены общеклинические исследования, комплексная гериатрическая оценка, рентгенологическое исследование суставов, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Результаты. У 90,3% пациентов определен высокий риск (7,45±3 балла) по шкале самооценки риска падений, у 34,6% - высокий госпитальный риск падений. Все пациенты имели отягощенный гериатрический статус, в среднем 7 гериатрических синдромов. Среди факторов риска падений одними из распространенных оказались состояния, ассоциированные с патологией костно-мышечной системы: хроническая боль (84,7%), гиподинамия (56,1%), нарушения баланса (60,2%) и походки (35,9%), использование вспомогательных средств при передвижении (30,4%), ортопедическая патология (9,7%) и дефицит витамина D (86,1%). Среди нозологических форм превалировал остеоартрит (75,8%). Болевой синдром в суставах имели 142 (64,8%) пациента, длительность боли составила 6,2±5,6 дня, интенсивность боли - 47,2±20,7 мм по визуальной аналоговой шкале и 106,3±112,3 балла по WOMAC. Нейропатический компонент диагностирован по шкале DN4 у 34 (23,9%) пациентов. Динапения выявлена у 109 (37,7%) пациентов, а саркопения - у 28 (25,6%). Риск остеопоротических переломов составил 17,4±7,9%. У 289 пациентов с падениями достоверно чаще, чем у 213 людей без падений, отмечены динапения, недостаточность и дефицит витамина D, более высокий риск остеопоротических переломов.

