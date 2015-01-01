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Citation
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Naumov AV, Khovasova NO, Moroz VI, Tkacheva ON. Zh. Nevrol. Psikhiatr. Im. S. S. Korsakova 2020; 120(2): 7-14.
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Vernacular Title
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Padeniia i patologiia kostno-myshechnoĭ sistemy v starshikh vozrastnykh gruppakh.
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Affiliation
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Russian National Research Medical University, Moscow, Russia.
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Copyright
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(Copyright © 2020, Media Sphera)
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DOI
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PMID
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32307405
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Abstract
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BACKGROUND: Fall in the elderly is considered as a geriatric syndrome, which increases the risk of new falls, decreases physical functioning and autonomy and is associated with other geriatric syndromes. One of the most common risk factors for falls is the pathology of the musculoskeletal system, including osteoarthritis, sarcopenia, osteopenia and osteoporosis, as well as chronic pain.
Language: ru
Введение. Падение у пожилых людей рассматривается как гериатрический синдром, при котором увеличивается риск новых падений, имеется связь с другими гериатрическими синдромами и возникает снижение физического функционирования и автономности. К наиболее распространенным факторам риска падений относится патология костно-мышечной системы, включающая остеоартрит, саркопению, остеопению и остеопороз, а также хронический болевой синдром. Цель исследования. Дать характеристику заболеваний костно-мышечной системы у пожилых пациентов с падениями. Материал и методы. В исследование включены 289 пациентов (224 женщины) в возрасте 75,8±7,9 года, перенесших падения в течение последнего года. Все пациенты имели полиморбидную патологию (количество заболеваний 5,13±2,3, индекс Чарльсон 5,63±1,8 балла). Всем пациентам проведены общеклинические исследования, комплексная гериатрическая оценка, рентгенологическое исследование суставов, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Результаты. У 90,3% пациентов определен высокий риск (7,45±3 балла) по шкале самооценки риска падений, у 34,6% - высокий госпитальный риск падений. Все пациенты имели отягощенный гериатрический статус, в среднем 7 гериатрических синдромов. Среди факторов риска падений одними из распространенных оказались состояния, ассоциированные с патологией костно-мышечной системы: хроническая боль (84,7%), гиподинамия (56,1%), нарушения баланса (60,2%) и походки (35,9%), использование вспомогательных средств при передвижении (30,4%), ортопедическая патология (9,7%) и дефицит витамина D (86,1%). Среди нозологических форм превалировал остеоартрит (75,8%). Болевой синдром в суставах имели 142 (64,8%) пациента, длительность боли составила 6,2±5,6 дня, интенсивность боли - 47,2±20,7 мм по визуальной аналоговой шкале и 106,3±112,3 балла по WOMAC. Нейропатический компонент диагностирован по шкале DN4 у 34 (23,9%) пациентов. Динапения выявлена у 109 (37,7%) пациентов, а саркопения - у 28 (25,6%). Риск остеопоротических переломов составил 17,4±7,9%. У 289 пациентов с падениями достоверно чаще, чем у 213 людей без падений, отмечены динапения, недостаточность и дефицит витамина D, более высокий риск остеопоротических переломов.
Language: ru
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Keywords
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Chondroguard; Sustaguard Artro; chondroitin sulfate; chronic pain syndrome; falls; geriatric syndrome; glucosamine sulfate; sarcopenia; senile asthenia