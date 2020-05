Abstract

Background

About 48% of the deaths due to motor vehicle crashes in Costa Rica occurred on the site of the accident, which could be attributed to an immediate death, or to a delayed response by the emergency systems. It is expected that improving the emergency response times would reduce crash deaths. The purpose of this work is to propose a framework for analyzing the risk of dying in a crash by considering not only the estimated emergency response time but also the number and severity of crashes in different locations, using easily collectable data.

Methods

The risk associated with a crash is considered the product of hazard and vulnerability. Hazard is related to the frequency and severity of crashes, while vulnerability is associated with the emergency response time. Two methods are used to estimate the risk in this paper: (a) hazard and vulnerability are assumed to be continuous variables or, (b) hazard and vulnerability are considered categorical ordered variables.

Results

Districts in the "very high" risk category are those with the intermedia values in both hazard and vulnerability or high values in vulnerability and not too low values in the hazard. In general, there are not districts with very high values in both hazard and vulnerability.

Conclusions

The continuous method has the advantage of making use of the continuous nature of the hazard, vulnerability, and risk variables proposed. On the other hand, the categorical ordered method has the advantage of being more intuitive by reducing the hazard, vulnerability and risk to a small number of classes that are easy to interpret.

Antecedentes

Alrededor del 48% de las muertes por accidentes de tránsito en Costa Rica ocurrieron en la vía pública, lo que podría atribuirse a una muerte inmediata o a una respuesta tardía por parte de los sistemas de emergencia. Se espera que la mejorar los tiempos de respuesta de emergencia se reduzcan el número de muertes por accidentes de tránsito. El propósito de este trabajo es proponer un marco para analizar el riesgo de morir en un accidente al considerar no solo el tiempo estimado de respuesta de emergencia, sino también el número y la gravedad de los accidentes en diferentes ubicaciones, utilizando datos fácilmente recopilables.

Métodos

El riesgo asociado con un choque se considera producto de la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza está relacionada con la frecuencia y la gravedad de los choques, mientras que la vulnerabilidad está asociada con el tiempo de respuesta ante emergencias. En este documento se utilizan dos métodos para estimar el riesgo: (a) se supone que la amenaza y la vulnerabilidad son variables continuas o, (b) la amenaza y la vulnerabilidad se consideran variables categóricas ordenadas.

Resultados

Los distritos en la categoría de riesgo "muy alto" son aquellos con valores intermedios tanto en amenaza como en vulnerabilidad o valores altos en vulnerabilidad y valores no demasiado bajos en amenaza. En general, no hay distritos con valores muy altos tanto en amenaza como en vulnerabilidad.

Conclusiones

El método continuo tiene la ventaja de hacer uso de la naturaleza continua de las variables de amenaza, vulnerabilidad y riesgo propuestas. Por otro lado, el método categórico ordenado tiene la ventaja de ser más intuitivo al reducir la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo a un pequeño número de clases que son fáciles de interpretar.

Antecedentes

Cerca de 48% das mortes causadas por acidentes de trânsito em Costa Rica ocorreram no local do acidente. Estas mortes podem ser classificadas como imediatas ou causadas por uma resposta tardia por parte dos sistemas de emergência. Espera-se que a melhoria dos tempos de resposta a emergências reduza o número de mortes causadas por acidentes de trânsito. O objetivo deste trabalho é propor uma estrutura para analisar o risco de morte em um acidente, considerando não apenas o tempo estimado de resposta a emergências, mas também o número e a gravidade dos acidentes em diferentes locais, usando dados facilmente coletados.

Métodos

O risco associado a um acidente é considerado produto da ameaça e da vulnerabilidade. A ameaça está relacionada à frequência e gravidade dos acidentes, enquanto a vulnerabilidade está associada ao tempo de resposta a emergências. Este estudo faz uso de dois métodos para estimar o risco: (a) ora parte-se do pressuposto que a ameaça e a vulnerabilidade são variáveis contínuas, ou (b) ora a ameaça e a vulnerabilidade são consideradas variáveis ordinais categóricas.

Resultados

Os distritos na categoria de risco "muito alto" são aqueles com valores intermediários tanto em ameaça e vulnerabilidade ou valores altos em vulnerabilidade e valores não muito baixos em ameaça. Em geral, não há distritos com valores muito altos em ambos ameaça e vulnerabilidade.

Conclusões

O método contínuo tem a vantagem de fazer uso da natureza contínua das variáveis propostas de ameaça, vulnerabilidade e risco. Por outro lado, o método ordinal categórico tem a vantagem de ser mais intuitivo na redução da ameaça, vulnerabilidade e risco para um pequeno número de classes que são fáceis de interpretar.

Language: en