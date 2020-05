Abstract

Introduction

Approximately 66 million people with disabilities (PWD) live in Latin America and the Caribbean. Despite the important advances in regulations for social inclusion in this region, urban public spaces are not accessible to PWD. In this study, we assess street-level accessibility in the city of Cuenca (Ecuador) to examine the disparities for people with different mobility conditions.



Methods

We designed and implemented a mobile-based tool to audit street-level accessibility related to two key issues: the compliance level with the national standard for accessibility (NAMF) and the presence and characteristics of obstacles that hinder pedestrian mobility. A set of 214 street segments were audited by volunteers with different mobility conditions (unrestricted, restricted, or impaired). The collected data were analysed to compute accessibility indices (AIs) for each condition ranging from 0 (totally inaccessible) to 1 (totally accessible). AI values were examined to determine the differences among conditions.



Results

None of the 214 audited street segments fully complied with the NAMF. The AIs were: unrestricted mobility = 0.4, restricted mobility = 0.29, impaired mobility = 0.12. Eighty-three percent of the audited streets were perceived as highly inaccessible by wheelchair users, whereas for individuals with restricted or unrestricted mobility, the rates were 50% and 34%, respectively. Most streets were affected by obstacles that hindered mobility, with curb ramps and driveway ramps having the highest impact on accessibility.

Conclusion

The urban streets of Cuenca are highly inaccessible, mainly due to their flawed design and the presence of obstacles, creating excluding environments for people with mobility restrictions or impairments. National regulations are failing to tackle all the issues that hinder accessibility and must be revised. Cuenca, together with other intermediate cities in Latin America, must redesign their sidewalks and pedestrian facilities to allow universal accessibility.





Resumen

Introducción

En América Latina y El Caribe viven, aproximadamente, 66 millones de personas con discapacidad (PCD). A pesar de los importantes avances en la normativa y regulaciones para la inclusión social en esta región, los espacios públicos no son accesibles para PCD. En este estudio, evaluamos la accesibilidad a nivel de calle en la ciudad de Cuenca (Ecuador) para examinar las disparidades de accesibilidad para personas con diferentes condiciones de movilidad.

Métodos

Hemos diseñado e implementado una herramienta para dispositivos móviles que permite evaluar la accesibilidad a nivel de calle relacionada a dos aspectos clave: a) El nivel de cumplimiento con la Norma nacional de Accesibilidad al Medio Físico (NAMF), y b) la presencia y características de los obstáculos que dificultan la movilidad peatonal. Un conjunto aleatorio de 214 segmentos de calle fue evaluado por voluntarios con diferentes condiciones de movilidad (no restringida, restringida, con impedimento físico). Los datos recolectados fueron analizados para calcular Índices de Accesibilidad (IAs) de cada condición en un rango de 0 (totalmente inaccesible) a 1 (totalmente accesible). Los valores de AI fueron comparados para determinar las diferencias entre las condiciones de movilidad analizadas.

Resultados

Ninguno de los 214 segmentos evaluados cumplió completamente con la NAMF. Los AIs fueron: movilidad no restringida = 0.4, movilidad restringida = 0.29, impedimento físico = 0.12. Ochenta y tres por ciento de los segmentos evaluados por usuarios de silla de ruedas fueron percibidos como altamente inaccesibles, mientras que para las personas con movilidad restringida y no restringida estos valores fueron de 50% y 34% respectivamente. La mayoría de los segmentos presentaron obstáculos que dificultan la movilidad, siendo las rampas de acceso y las entradas a garajes los obstáculos que más impactaron en la accesibilidad.

Conclusión

Las calles urbanas de Cuenca son altamente inaccesibles, debido principalmente a un diseño deficiente y a la presencia de obstáculos, generando ambientes excluyentes para personas que tienen restricciones o impedimentos en la movilidad. La regulación nacional no está logrando solucionar los aspectos que limitan la accesibilidad y debe ser revisada. Cuenca, junto con otras ciudades intermedias de América Latina, deberá rediseñar sus aceras y otra infraestructura peatonal para permitir la accesibilidad universal.





Resumo

Introdução

Na América Latina e no Caribe vivem aproximadamente 66 milhões de pessoas com incapacidade (PCD). Apesar dos importantes avanços na normativa e regulamentações para a inclusão social nesta região, os espaços públicos não são acessíveis para PCD. Neste estudo, avaliamos a acessibilidade ao nível da rua na cidade de Cuenca (Equador) para examinar as disparidades da acessibilidade para pessoas com diferentes condições de mobilidade.

Métodos

Nós desenhamos e implementamos uma ferramenta para dispositivos móveis que permite avaliar a acessibilidade à nível de rua relacionada a dois aspectos chaves: a) ao nível de cumprimento da Norma de Acessibilidade ao Meio Físico (NANF), e b) a presença e características dos obstáculos que dificultam a mobilidade de pedestres. Um conjunto aleatório de 214 segmentos de rua foi avaliado por voluntários com diferentes condições de mobilidade (não restrita, restrita, impedida). Os dados recoletados foram analisados para calcular Índices de Acessibilidade (IAs) de cada condição em um entorno de 0 (totalmente inacessível) a 1 (totalmente acessível). Os valores de AI foram comparados para determinar as diferenças entre as condições de mobilidade.

Resultados

Nenhum dos 214 segmentos avaliados cumpriram totalmente com a NAMF. Os AIs foram: mobilidade não restrita = 0,4; mobilidade restrita = 0,29; e impedida = 0,12. Oitenta e três por cento dos segmentos avaliados pelos usuários de cadeira de rodas foram percebidos como altamente acessíveis, enquanto para as pessoas com mobilidade restrita e não restrita estes valores foram de 50% e 34%, respectivamente. A maioria dos segmentos apresentaram obstáculos que dificultam a mobilidade, sendo as rampas de acesso e as entradas de garagem os obstáculos que mais impactaram na acessibilidade.

Conclusão

As ruas urbanas de Cuenca são altamente inacessíveis, devido principalmente a um desenho deficiente e a presença de obstáculos, o que cria ambientes excludentes para as pessoas que tem restrições ou impedimentos na mobilidade. A regulamentação nacional não está conseguindo solucionar os aspectos que limitam a acessibilidade e deve ser revisada. Cuenca, junto com outras cidades médias da América Latina, deverá redesenhar suas calçadas e outra infraestrutura de pedestres para permitir a acessibilidade universal.

