Abstract

INTRODUCTION: Decision-making is one of the most critical components of people's lives. It involves cognitive factors, which are responsible for processing the stimuli present in the task, remembering past experiences, and assessing the possible consequences that emotional decisions can have. So far, there are no studies of this nature in Ecuador, so this research seeks to establish the characteristics of the Ecuadorian population. With the results obtained, we expect to gain insight into the way this population handles decisions in daily life.



OBJECTIVE: To relate decision-making to behavioral regulation and metacognition in a sample of Ecuadorian men.



METHODS: We used a quasi-experimental design. We recruited 33 male subjects from the general population. We evaluated decision-making through the experimental Iowa Gambling Task. Behavior regulation and metacognition were assessed with the Executive Func-tion Behavior Classification (adult version).



RESULTS: The main result was that, in the index of behavior regulation, decision-making is related to change and emotional control. In the metacognition index, it is related to working memory, task organization, and planning and organization. We found that the partic-ipants tend to make risky decisions at the beginning of the task, but as it progresses, participants make less risky decisions.



CONCLUSIONS: The implicit learning of the test operation allows the participants to assign emotional values to the results obtained when choosing a particular deck that takes into account past experiences, thus making it possible to anticipate consequences. The results are novel in that the relationship between an experimental behavior pattern linked to risky and non-risky decisions and its association with different executive functions is analyzed through the application of a questionnaire.

Language: es

INTRODUCCIóN: La toma de decisiones es uno de los componentes más importantes dentro de la vida de las personas. En ella intervienen factores cognitivos, los cuales se encargan de procesar los estímulos presentes en la tarea, recordar experiencias pasadas y valorar las posibles consecuencias que pueden tener las decisiones emocionales. Hasta ahora no se encuentran en Ecuador estudios de esta naturaleza que se hayan realizado en este contexto, por lo que esta investigación busca establecer características propias de la población ecuatoriana. Con los resultados obtenidos se pretende contar con una aproximación a la forma de tomar decisiones de esta población en su vida cotidiana.

Language: es

OBJETIVO: Relacionar la toma de decisiones con la regulación del comportamiento y la metacognición en una muestra de hombres ecuatorianos.

Language: es

MéTODOS: Diseño cuasi experimental. Participaron 33 sujetos de sexo masculino de la población general. La toma de decisiones fue evaluada a través de la tarea experimental del Iowa Gambling Task y se estudió la regulación del comportamiento y la metacognición a través de la Clasificación de Comportamiento de la Función Ejecutiva (versión adulta).

Language: es

RESULTADOS: El principal resultado fue que en el índice de regulación del comportamiento la toma de decisiones se relaciona con cambio y control emocional; y en el índice metacognición, se relaciona con memoria de trabajo, organización de tareas, planificación y organización. Se evidencia que los participantes tienden a tomar decisiones riesgosas al inicio de la tarea; pero a medida que la tarea progresa, los participantes toman decisiones menos riesgosas.

Language: es

CONCLUSIONES: El aprendizaje implícito del funcionamiento de la prueba permite que los participantes asignen valores emocionales a los resultados obtenidos al escoger un determinado mazo, considerando las experiencias pasadas, lo que permite establecer una anticipación de las consecuencias. Los resultados son novedosos en cuanto se analiza la relación entre un patrón de conducta experimental vinculado a decisiones riesgosas y no riesgosas, y su asociación con diferentes funciones ejecutivas a través de la aplicación de un cuestionario.

Language: es