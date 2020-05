Abstract

While parental monitoring is understood to protect adolescents from engaging in risk behaviors, little is known about how the family dynamics involved in parental monitoring differ across sociocultural contexts. We sought to gain an in-depth understanding of parent-child relationship dynamics and parental knowledge of adolescents' activities in an urban Peruvian neighborhood with high levels of crime and adolescent substance use. We conducted 15 in-depth interviews and two focus groups with adolescents and 12 in-depth interviews with mothers sampled from a secondary school in Callao, Peru. Our findings emphasize the importance of parent-child confianza (trust) as a foundation for parental awareness of adolescents' lives and activities. Participants in our sample characterized confianza as encouraging adolescent disclosure and shaping how parental solicitation and rules were interpreted by adolescents. Participants described how confianza was rooted in features of the parent-child relationship, including shared parent-child time, parental affection, adolescent perceptions of parents' ability to give good advice, and awareness of how parents would react to delicate topics. Participants linked these family dynamics, in turn, to economic hardship, parental feelings of sacrifice and stress, perceptions of neighborhood risk, and gender norms limiting fathers' involvement in caregiving.



RESULTS have implications for the planning and adaptation of family-based prevention programs for use in high-risk contexts in Latin America.



© 2020 Family Process Institute.

Language: en

Si bien existe una comprensión en relación a que la supervisión de los padres protege a los adolescentes de participar en comportamientos de riesgo, se sabe poco acerca de cómo la dinámica familiar involucrada en la supervisión difiere en distintos contextos socioculturales. Se buscó obtener una comprensión profunda de la dinámica de la relación entre padres e hijos y el conocimiento parental acerca de las actividades de los adolescentes en un barrio urbano peruano con altos niveles de delito y de abuso de sustancias por adolescentes. Realizamos 15 entrevistas a profundidad y dos grupos focales con adolescentes, y 12 entrevistas a profundidad con madres, que fueron seleccionadas en una escuela secundaria en Callao, Perú. Nuestros hallazgos enfatizan la importancia de la confianza entre padres e hijos como la base del conocimiento de los padres sobre la vida y actividades de los adolescentes. Los participantes en este estudio caracterizaron a la confianza como alentadora de la revelación por los adolescentes de lo que les pasa, y que da forma a cómo las reglas y las indagaciones que hacen los padres a sus hijos, fueron interpretadas por los adolescentes. Los participantes describieron cómo la confianza se encuentra arraigada en las características de la relación entre padres e hijos, incluyendo el tiempo compartido entre padres e hijos, el afecto de los padres, las percepciones de los adolescentes sobre la capacidad de los padres de dar buenos consejos y el conocimiento de cómo los padres reaccionarían a temas delicados. Los participantes asociaron esta dinámica familiar, a su vez, con la dificultad económica; los sentimientos de sacrificio y el estrés de los padres; las percepciones de riesgo del barrio; y las normas de género que limitan el involucramiento de los padres en el cuidado. Los resultados tienen implicancias para la planificación y adaptación de programas de prevención basados en la familia con el fin de utilizarlos en contextos de alto riesgo en América Latina.

Language: es

尽管父母监管被认为起到保护青少年不从事危险行为的作用,在父母监管之下的家庭动态在不同的社会文化背景下是不同的, 但是具体怎么不同人们却知之甚少。本研究试图深入了解在秘鲁的都市社区里家长和孩子之间的关系动态和父母对青少年活动的了解。这些社区的犯罪率高,青少年物质使用水平也都很高。我们对来自秘鲁卡亚奥的一所中学的青少年和他们的母亲进行了访谈,针对青少年的是15次深入访谈和2次焦点团体访谈,针对母亲的是12次深入访谈。我们的研究结果强调了亲子关系 confianza(信任)的重要性,这种信任是父母了解青少年的生活及其活动的基础。本次研究样本中的参与者认为confianza信任的特点是它鼓励了青少年坦诚交流打开自我,能影响到青少年如何解释父母的教导和规则。参与者描述了confianza如何根植于亲子关系的特征中,包括共享的亲子时间、父母的情感、青少年如何看待父母提供好建议的能力,以及意识到父母如何应对敏感话题。参与者将这些家庭动态依次与经济困难、父母的牺牲感和压力感、对社区风险的感知以及限制父亲参与照顾的性别规范联系起来。研究结果对如何针对拉丁美洲高危情境规划和调适以家庭为基础的干预项目。.

Language: zh